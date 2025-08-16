The Swiss voice in the world since 1935

Erin se convierte en un huracán «catastrófico» con categoría 5 en el Atlántico

Este contenido fue publicado en
2 minutos

(Actualiza con datos y previsión del último boletín)

Washington/Nueva York, 16 ago (EFE).- El huracán Erin se intensificó rápidamente este sábado hasta convertirse en un «catastrófico» categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos cercanos a los 260 kilómetros por hora mientras avanza por el Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU.

El ciclón, que ganó fuerza a primera hora de la mañana, se encontraba por la tarde a unos 220 kilómetros (135 millas) al noreste de Anguila y a 285 kilómetros (175 millas) de Puerto Rico, mientras continúa su recorrido en dirección oeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora (15 millas por hora).

De momento, Erin no se encuentra cerca de tierra, pero las autoridades han instado a la población de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, así como de Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas a seguir de cerca el progreso del sistema.

Según el último boletín del NHC, de este sábado por la tarde, están ya bajo aviso por tormenta tropical las islas San Martín, San Bartolomé y Turcas y Caicos.

La autoridad indica que Erin tendrá «fluctuaciones en intensidad» entre la noche del sábado y la noche del domingo, y espera un «debilitamiento lento» a partir del lunes.

«Se esperan oleajes y corrientes submarinas mortales en todas las playas de la costa este de EE.UU. a partir del lunes, que se alargarán la ayor parte de la próxima semana», agrega.

Según la trayectoria pronosticada, se espera que durante el fin de semana el centro del huracán se mueva justo al norte de las Islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, donde se espera que las bandas exteriores de la tormenta descarguen fuertes precipitaciones en los próximos días, estima el NHC.

Estas lluvias, con acumulados de entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas), pueden provocar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra.

El NHC advirtió además que el oleaje generado por Erin afectará durante el fin de semana a las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y Turcas y Caicos.

La tormenta tropical Erin surgió el lunes pasado y se convirtió en huracán el viernes tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter. EFE

ygg-nqs/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR