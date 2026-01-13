Escocia anuncia impuesto a jets privados y alivio fiscal en presupuesto antes de comicios

3 minutos

Glasgow (R. Unido), 13 ene (EFE).- El Gobierno autónomo de Escocia, liderado por el independentista Partido Nacional Escocés (SNP), presentó este martes su borrador presupuestario para 2026-2027, con inversión récord en sanidad, impuestos a los jets privados y rebajas fiscales, a cuatro meses de las elecciones autonómicas.

El proyecto asciende a casi 68.000 millones de libras (cerca de 78.500 millones de euros) y refuerza la sanidad pública, las políticas de apoyo frente al coste de la vida y pretende aumentar la presión fiscal sobre las rentas más altas.

La responsable escocesa de Finanzas, la independentista Shona Robison, defendió el proyecto en el Parlamento escocés como un presupuesto basado en “decisiones diferentes y valores diferentes”, que permitirá “un sistema nacional de salud más fuerte” y una mayor inversión pública.

El plan incluye un récord de 22.500 millones de libras (26.000 millones de euros) para sanidad y atención social, con 17.600 millones (20.300 millones de euros) destinados al Servicio Nacional de Salud (NHS), además de fondos para iniciar el despliegue nacional de clínicas de atención primaria sin cita previa.

Robison sostuvo que las listas de espera más largas han empezado a reducirse y que el presupuesto protege los servicios públicos esenciales.

En materia fiscal, el Ejecutivo elevará un 7,4 % los umbrales de los tramos básico e intermedio del impuesto sobre la renta, una medida que, según Robison, hará que más del 55 % de los escoceses paguen menos impuestos que si vivieran en Inglaterra, Gales o Irlanda del Norte.

“Eso significa que más de la mitad de los contribuyentes pagarán menos por vivir en Escocia”, afirmó la responsable de Finanzas.

Estas rebajas se combinan con nuevos impuestos dirigidos a las rentas más altas, como la introducción antes de 2028 de dos nuevos tramos del impuesto municipal para viviendas valoradas en más de un millón de libras y un recargo a los viajes en aviones privados.

El presupuesto contempla además alivio fiscal para empresas, con rebajas en los impuestos sobre propiedades comerciales por 184 millones de libras (212 millones de euros) en tres años, de las que se beneficiará la gran mayoría de los negocios de comercio, hostelería y ocio.

La oposición criticó el proyecto. El portavoz económico laborista, Michael Marra, lo calificó de «más de lo mismo» tras casi dos décadas de gobiernos del SNP en la región histórica, mientras que conservadores y liberaldemócratas cuestionaron su impacto, aunque estos últimos valoraron positivamente las ayudas a las empresas.

Los Verdes escoceses advirtieron, según un comunicado, de que su apoyo dependerá de nuevos avances sociales y ambientales, en un presupuesto que destina más de 5.000 millones de libras (unos 5.800 millones de euros) a la lucha contra la emergencia climática.

Las próximas elecciones al Parlamento escocés se celebrarán el 7 de mayo, tras el retroceso del SNP en las últimas elecciones generales británicas, en las que los laboristas lograron un fuerte avance en Escocia, y el avance de los populistas de Reform UK, liderado por Nigel Farage, que han ganado visibilidad tras obtener en diciembre su primer cargo electo en Escocia. EFE

sb/rb/rcf