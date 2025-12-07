Escrutinio electoral sigue detenido en Honduras, con candidato apoyado por Trump en cabeza

Tegucigalpa, 7 dic (EFE).- Los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras permanecen este domingo sin cambios por problemas técnicos en el escrutinio, que lidera el candidato Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional y quien ha recibido el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Con el 88 % de las actas procesadas desde el viernes, Asfura encabeza el conteo con 1.132.321 votos (40,19 %), frente a los 1.112.570 (39,49 %) de Salvador Nasralla, candidato del también conservador Partido Liberal, según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, permanece relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30 %). EFE

