Escuelas cerradas por tercer día consecutivo en Escocia por las fuertes nevadas

1 minuto

Londres, 7 ene (EFE).- Cientos de escuelas en el norte de Escocia permanecen cerradas este miércoles por tercer día consecutivo debido a las fuertes nevadas, mientras que el resto del territorio británico se prepara para la entrada este jueves de la tormenta Goretti, informó la Oficina de Meteorología (Met, por sus siglas en inglés).

Las escuelas más afectadas están en el condado escocés de Aberdeenshire (noroeste), cerradas desde el lunes, cuando estaba previsto el retorno de los alumnos tras el receso navideño.

El Ayuntamiento de Aberdeenshire ha advertido de que hay probabilidades que algunas comunidades rurales queden aisladas por la nieve, así como la posibilidad de cortes de electricidad.

Los servicios ferroviarios en el norte de Escocia debieron cancelarse el martes a causa del hielo y la nieve y muchas carreteras permanecieron cerradas al tráfico.

La Met ha emitido una alerta meteorológica por una ola de frío hoy en Escocia y norte de Inglaterra, donde se espera una caída de nieve de hasta diez centímetros. La entrada de la tormenta Goretti puede provocar fuertes nevadas entre este jueves y el viernes.

«Es probable que persista una zona de nieve en el norte de Escocia durante el miércoles, extendiéndose por la costa este a lo largo del día. Esta caerá en forma de lluvia o aguanieve a baja altura, especialmente cerca de las costas, pero es probable que caiga sobre superficies congeladas, lo que aumenta la posibilidad de que persistan las condiciones de hielo generalizadas», indicó la Met en una nota.EFE

vg/crf