Escuelas de Mineápolis suspenden clases en medio tensiones tras muerte de mujer por ICE

Mineápolis (EE.UU.), 8 ene (EFE).- Las escuelas públicas de Mineápolis (Minnesota) han suspendido las clases este jueves y el viernes por «preocupaciones de seguridad» en medio de la crispación que vive esa ciudad, un día después de la muerte a tiros de una mujer por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

«Por extrema precaución, no habrá clases el jueves 8 de enero ni el viernes 9 de enero debido a preocupaciones de seguridad relacionadas con los incidentes ocurridos en distintos puntos de la ciudad», anunciaron los responsables del sector de educación pública en la urbe del medio oeste estadounidense.

La decisión de suspender las clases fue anunciada horas después de que la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good falleciera tras recibir disparos de un agente del ICE este miércoles, durante el incremento en las redadas migratorias como parte de una campaña del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, en la ciudad.

La muerte de Good impactó a la ciudad, escenario de las masivas protestas en 2020 por la muerte de George Floyd a manos de un policía, y provocó que miles de personas se reunieran en la calle donde perdió la vida para rendirle homenaje. Las concentraciones continúan esta mañana en el lugar.

Este jueves, en Mineápolis y la vecina St. Paul crece la tensión mientras decenas de manifestantes se reúnen frente a instalaciones federales para protestar a gritos de ‘¡Fuera ICE!’ y ¡Justicia!

En su comunicado, la dirección de Escuelas Públicas de Mineápolis precisó que «todos los programas, actividades, eventos deportivos y clases de Educación Comunitaria», incluyendo la educación para adultos «serán cancelados» durante el jueves y el viernes.

La entidad no precisó si planean extender la medida hasta la semana próxima. EFE

