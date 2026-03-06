Eslovaquia acusa a Zelenski de «grave chantaje» y pide a UE que tome medidas contra Kiev

Praga, 6 mar (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, acusó este viernes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de «grave chantaje» al jefe de Gobierno húngaro, Viktor Orbán, que bloquea un préstamo comunitario a Kiev por valor de 90.000 millones de euros.

«Esto es un grave chantaje, sin perjuicio de que haya una guerra en Ucrania, y todos debemos rechazarlo», señaló Fico en un vídeo publicado este viernes en redes sociales.

«Pido oficialmente a todos los máximos representantes de la UE (…) para que se distancien de estas declaraciones indignantes y chantajistas del presidente ucraniano Volodímir Zelenski», agregó.

El líder populista eslovaco dirigió su mensaje expresamente a la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la alta representante de Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas.

«(Zelenski) ha cruzado todas las líneas rojas y nosotros, como país soberano, tenemos que decir algo», dijo Fico.

El mandatario se refirió a lo ocurrido el jueves durante un consejo de ministros abierto a la prensa en Kiev.

«Esperamos que esa persona en la UE no bloquee los 90.000 millones… y que los militares ucranianos sigan teniendo armamento. Si no es así, daremos la dirección de esa persona a nuestras fuerzas armadas, a nuestros muchachos. Que le llamen y que hablen con él en su idioma», dijo Zelenski.

Budapest ha condicionado la emisión de deuda comunitaria, necesaria para financiar el préstamo acordado en diciembre pasado, a que se restablezca el flujo de petróleo ruso en Ucrania por el oleoducto ‘Druzhba’, que fue dañado durante ataques rusos en enero.

Eslovaquia, que depende igual que Hungría del crudo ruso, no se ha unido por ahora al bloqueo húngaro, si bien tomó represalias contra Kiev al suspender las entregas de electricidad de emergencia para evitar colapsos de la red energética ucraniana.

Eso sí, el partido ultranacionalista SNS, socio de Fico en el Ejecutivo tripartito, pide que Eslovaquia secunde el bloqueo iniciado por la vecina Hungría. EFE

