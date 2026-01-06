Eslovenia celebrará elecciones legislativas el 22 de marzo

1 minuto

Zagreb, 6 ene (EFE).- La presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc Musar, convocó este martes elecciones parlamentarias para el 22 de marzo en este país gobernado en los últimos cuatro años por una coalición de centro-izquierda.

«Quiero que las elecciones se celebren de forma justa y estaré alerta ante la desinformación y la manipulación, incluso desde el extranjero», declaró Pirc Musar, según informa la agencia de noticias eslovena STA.

En las elecciones parlamentarias del 24 de abril de 2022 triunfó el liberal Movimiento Libertad (GS) del primer ministro Robert Golob, que desde entonces dirige una coalición formada también por los Socialdemócratas (SD) e Izquierda (Levica).

GS ganó en aquellas elecciones un 34 % de los votos, frente al 23 % del SDS de su principal rival, el entonces primer ministro nacionalista Janez Jansa.

Una encuesta del pasado 22 de diciembre da al partido de Jansa un 21 % de los votos y un 17,5 % al GS, aunque prevé que Golob tendrá más opciones de formar una coalición del Gobierno

La presidenta eslovena, cercana al centro-izquierda, no descartó que actores extranjeros influyan sobre las elecciones a través de las redes sociales, como ha ocurrido en Rumanía y Moldavia, por lo que llamó a estar vigilantes.

«No quiero ninguna desviación de la senda europea que ha traído estabilidad, seguridad y desarrollo a Eslovenia», afirmó la jefa del Estado.

Las elecciones parlamentarias de este año serán las décimas desde la independencia de Eslovenia de la antigua Yugoslavia comunista en 1991.EFE

