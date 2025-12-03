España, con Argentina, Fiyi y Canadá en la fase de grupos del Mundial de Rugby 2027

Sídney (Australia), 3 dic (EFE).- España, Argentina, Fiyi y Canadá se verán las caras en la fase de grupos del Mundial de Rugby de Australia 2027, según deparó este miércoles el sorteo celebrado en Sídney.

Sudáfrica, actual número uno del mundo, jugará con Italia, Georgia y Rumanía, mientras que Nueva Zelanda, la segunda en el ránking, se verá las caras con la nación anfitriona (Australia), Chile y Hong Kong.

La mano de Alicia Lucas, oro en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, fue la que decidió la suerte de Los Leones españoles, mientras que Brett Robinson, presidente de World Rugby, fue el que sacó la bola de Los Pumas argentinos.

Brett Robinson, presidente de World Rugby, decidió la suerte de Sudáfica y Nueva Zelanda, de cara al mundial que se disputará desde el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2027 en Australia y que contará con las siete sedes de Adelaida, Sídney, Melbourne, Brisbane, Perth, Newcastle y Townsville.

Los Leones

Bajo la dirección del técnico argentino Pablo Bouza y con Jon Zabala como capitán, Los Leones llegan como la selección número 15 del ránking mundial y estaban encuadrados en el bombo 3, un estatus que refleja su creciente competitividad en Europa.

La de 2027 será su segunda participación mundialista tras su debut en 1999, un torneo en el que disputaron tres partidos sin victorias y sin llegar a marcar un solo ensayo.

De hecho, España sigue sin estrenarse en el casillero de «tries» en la Copa del Mundo, un dato que añade un punto simbólico a su clasificación para 2027, alcanzada tras su desempeño en el Campeonato Europeo de Rugby Masculino 2025.

Los Pumas

Argentina, conocida mundialmente como Los Pumas y número 6 del mundo, llega a cada Rugby World Cup con una identidad marcada por la intensidad defensiva, juego físico y una tradición que ha crecido de manera sostenida desde su debut en 1987 ante Fiyi.

En la historia del torneo, Argentina suma 10 participaciones consecutivas entre 1987 y 2023, con un total de 48 partidos, de los cuales ganó 25 y perdió 23, sin empates.

Su campaña más recordada sigue siendo la de Francia 2007, cuando sorprendió al mundo al derrotar al país anfitrión en dos ocasiones y alcanzar un histórico tercer puesto, su mejor clasificación hasta la fecha.

Los All Blacks y Springboks

Nueva Zelanda, uno de los grandes favoritos del torneo, se enmarca en el Grupo A, donde los aficionados esperan con ganas el clásico contra la anfitriona: los Wallabies australianos.

En el Grupo B, Sudáfrica se perfila como el principal contendiente frente a Italia, Georgia y Rumanía. Los Springboks son favoritos para dominar el grupo con su potencia física y experiencia en otros mundiales.

Mientras que Nueva Zelanda podría enfrentar un desafío inmediato de mayor nivel con Australia, Sudáfrica podría afrontar sus primeros partidos con relativa tranquilidad.

Composición de los grupos

GRUPO A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong.

GRUPO B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumanía.

GRUPO C: Argentina, Fiyi, España y Canadá.

GRUPO D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal.

GRUPO E: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa.

GRUPO F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue.

