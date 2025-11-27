España, Latinoamérica y África, unidas por la Feria del Libro en español de Rabat

1 minuto

Rabat, 26 nov (EFE).- La I Feria del Libro en Español de Rabat, primera también de su género en África, impulsa el intercambio cultural entre España, Latinoamérica y el continente africano con un programa en el participan escritores de ambos lados del Atlántico.

En su segunda jornada, la Feria contará este jueves con la escritora argentina Valeria Correa Fiz, y con los españoles Lucas Martín Serrano y Beatriz Mesa, que presentará «El fracaso de Occidente en África», un ensayo que examina las relaciones de la región con Europa.

El Instituto Cervantes de Rabat acoge esta cita que se estrenó el miércoles con la presencia del escritor mexicano Jorge Volpi y el periodista español Álex Grijelmo, y con la inauguración de una muestra fotográfica sobre Ana María Matute en el centenario de su nacimiento.

Para Volpi, se trata de una «iniciativa fantástica» que puede servir para estrechar relaciones a ambos lados del Atlántico.

También Grijelmo saludó la propuesta y se mostró convencido de que «va a tener un desarrollo impresionante» en los últimos años.

El escritor y periodista español defendió una legislación «que proteja a todos contra los difamadores» durante la presentación de su libro «La perversión del anonimato» (2024), donde analiza cómo el discurso digital transforma la verdad, la identidad y la ética pública.

La feria concluirá el viernes con un debate sobre «El desafío de escribir en español», con la participación de reconocidos hispanistas marroquíes. EFE

mar/mr