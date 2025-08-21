España apunta a ‘desescalada’ en la ola de incendios tras la caida de las temperaturas

Madrid, 21 ago (EFE).- España apunta a una ‘desescalada’ en la ola de incendios forestales que azota al país tras «una noche favorable» respecto a la bajada de las temperaturas, por lo que podría ser una oportunidad para sofocar los fuegos «lo antes posible», pese a que aún hay 18 focos activos.

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, aseguró este jueves que «hoy es un día determinante para poder acabar lo antes posible» con los incendios forestales que ya consumieron más 400.000 hectáreas(ha) en la peor oleada de fuegos del siglo en el país europeo.

Las condiciones meteorológicas, que mejoraron tras el fin de la ola de calor el pasado lunes, ofrecen una oportunidad que debe de ser aprovechada, detalló Barcones, aunque todavía se debe de tener «mucho cuidado con las reactivaciones» en algunas zonas del territorio español.

Los incendios forestales que permanecen sin control se encuentran, sobre todo, en Galicia, Castilla y León, Asturias (norte del país) y Extremadura (oeste), donde las llamas son potenciadas por rachas de viento.

Situación en el norte

En Galicia, cinco incendios se mantienen activos con más de 82.000 hectáreas quemadas en la provincia de Ourense, devorando solo ayer más de 15.000 ha y con registros históricos de los peores siniestros en la historia de la comunidad.

Durante la pasada noche no se registraron nuevos confinamientos o evacuaciones en Ourense, que sigue en nivel 2 de emergencia, aunque los técnicos mantienen la vigilancia sobre los núcleos que pueden verse afectados por las llamas.

El presidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda, se mostró hoy «optimista» sobre la posibilidad de poder iniciar en los próximos días una desescalada» ante el fuego, en cuanto lo indiquen los técnicos.

En Castilla y León continúan activos dieciséis incendios, ocho de ellos de nivel 2 y otros ocho de nivel 1, que evolucionan de manera diferente tras el viento que sopló anoche y que agravó la situación del fuego en algunos puntos de la comunidad autónoma.

En el caso de Asturias, aún están activos cuatro incendios, entre ellos el concejo de Degaña, un fuego derivado de Castilla y León, que sigue siendo el que más preocupa a los servicios de extinción y el que acapara la mayor parte de medios disponibles en el Principado.

Desde el aire, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) autorizó el envío de dos aviones anfibios FOCA y una aeronave de coordinación y observación ACO que se sumarán al bombardero realizado por otros medios aéreos.

El fuego en el oeste

La otra zona de España más afectada por los incendios está en Extremadura (oeste), en la provincia de Cáceres, donde uno de los focos, en el municipio de Jarilla, ya consumió más 17.000 hectáreas tras arder 10 días consecutivos y ser declarado en nivel 2 de emergencia.

El último informe del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) apuntó anoche que la estrategia para sofocar los incendios comenzó a funcionar, por lo que esperan una mejoría en los siguientes días.

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural aseguró esta mañana que movilizaron 481 efectivos, 26 unidades de bomberos forestales, 19 medios aéreos, ocho maquinaria pesada, seis agentes del Medio Natural y seis técnicos para ayudar en las tareas.

Los incendios están afectando al turismo rural con cancelaciones masivas desde el día 15 en las zonas afectadas y en las aledañas por la densidad del humo, explican las asociaciones de empresarios de turismo, que alertan también del impacto en el futuro por la pérdida del paisaje natural. EFE

