España e Irlanda lideran una reunión de «Amigos de las Renovables»

Bruselas, 19 oct (EFE).- España e Irlanda impulsarán este lunes una reunión con quince Estados miembros y la Comisión Europea de los denominados «Amigos de las Renovables», en los márgenes de la reunión del Consejo de Energía que reunirá ese mismo día a los ministros de los Veintisiete en Luxemburgo.

Según un comunicado conjunto difundido por los dos países, la agenda de este encuentro paralelo abordará el próximo Paquete Europeo de Redes Eléctricas de la Comisión Europea, «considerado uno de los pilares clave para facilitar la disponibilidad de energía renovable asequible, segura y limpia».

El objetivo de esta iniciativa del Ejecutivo comunitario reside en mejorar las infraestructuras tanto nacionales como con otros países e impulsar el despliegue y la integración de más energías renovables en la Unión Europea (UE).

Según el comunicado, el proyecto permitirá que la UE reduzca la dependencia de las importaciones de terceros países, fortalezca su seguridad energética, baje los precios para empresas y familias, a la vez que se incrementen las oportunidades para la industria.

Según el texto, se espera que el porcentaje de energías renovables se «duplique con creces para 2030», impulsada por el rápido auge de la energía solar fotovoltaica, a pesar de las tensiones en la cadena de suministro.

“Los mercados energéticos competitivos deben ofrecer una mayor variedad de opciones para consumidores y empresas, en términos de proveedores, productos y precios. Buscamos reducir los precios y acelerar el ritmo de despliegue de nuestras energías renovables», declaró -en un comunicado antes de la reunión- el ministro de Clima, Energía y Medio Ambiente de Irlanda, Darragh O’Brien.

El secretario de Estado de Energía de España, Joan Groizard, apoyó en el mismo comunicado la iniciativa del Ejecutivo europeo y remarcó que «la conexión entre las redes y el despliegue e integración de las energías renovables es crucial» y «Europa necesita mejorar las interconexiones eléctricas transfronterizas para alcanzar sus objetivos energéticos y climáticos».

Se espera que el Consejo del Energía del lunes también aborde otros temas como la eliminación gradual de las importaciones restantes de gasoductos rusos y gas natural licuado, y la electrificación de la calefacción y el transporte. EFE

