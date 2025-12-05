España en un grupo accesible: invicta ante Uruguay y Arabia Saudí, estreno con Cabo Verde

Roberto Morales

Madrid, 5 dic (EFE).- Ubicada en el mismo grupo, el H, en el que inició el camino a su único Mundial conquistado, en Sudáfrica 2010, la selección española buscará su segunda estrella en la cita de 2026 con un primer paso asequible, con Uruguay como mayor exigencia, y Arabia Saudí, dos rivales ante los que nunca perdió, y una primera vez ante Cabo Verde.

La letra del grupo del sorteo no será la única coincidencia que tendrá España. En la cita de 2010 también se midió al técnico argentino Marcelo Bielsa. De nuevo en el tercer partido de la gran cita. Por entonces a los mandos de Chile. En el presente intentando reconstruir una selección uruguaya que perdió a sus grandes referentes goleadores, Luis Suárez y Edinson Cavani.

Para ellos no habrá espacio para un ‘último baile’ como el de Leo Messi o Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. La nueva Uruguay impone más por historia que por presente, por su innegociable carácter competitivo. Ganadora en dos ocasiones del Mundial, atraviesa un momento de duda al ir perdiendo fuerza en la fase de clasificación y ser goleada por Estados Unidos en su último amistoso.

Ha provocado que se genere la duda sobre la figura del sabio Bielsa, que tiene a dos jugadores referentes del fútbol español, Fede Valverde y Jose María Giménez, como pilares de un bloque que maneja Rodrigo Bentancur y ha perdido pegada con Darwin Núñez en punta.

España nunca cayó ante Uruguay en diez enfrentamientos (cinco triunfos y cinco empates). Será el tercer Mundial en el que cruzarán sus caminos. Por primera vez en 1950, 2-2 con doblete de Basora, y también empate en el segundo precedente, en Italia 90, sin goles.

El tercer partido oficial se lo llevó la selección española. Fue la última vez que se midieron, en la Copa Confederaciones de Brasil en 2013, cuando los goles de Pedro y Roberto Soldado dieron una cómoda victoria que estrechó en los últimos segundos del partido Luis Suárez (2-1), en la primera jornada de una competición en la que se cortaba la racha triunfal con Vicente del Bosque al mando ante la anfitriona en el Maracaná.

Un duelo inédito ante Cabo Verde

En el Mundial 2026, España tendrá el estreno más ‘cómodo’, ante Cabo Verde, una selección para la que ya estar presente en el torneo es una proeza. Lo logró por primera vez en su historia tras un día para su historia, goleando a Eswatini, para asegurar el primer puesto de su grupo de clasificación, por delante de una potente selección africana como Camerún.

Con apenas 500.000 habitantes, Cabo Verde es con Curazao, las selecciones participantes con menos población. Y se iba a convertir en el país más pequeño de la historia de un Mundial hasta que se lo arrebató Curazao con su hazaña.

Dirigidos por un exjugador internacional, Bubista, tiene a Dailon Livramento, Willy Semedo y Logan Costa como referentes. Su fortaleza camino del primer Mundial, nació en la defensa. En siete de los diez partidos que disputaron, los ‘Tiburones azules’ dejaron su portería a cero.

Arabia Saudí, la selección que tumbó a Argentina

Para el recuerdo quedó el triunfo de Arabia Saudí ante Argentina en el último Mundial, en Catar. La única que fue capaz de derrotar a la albiceleste. Un aviso para España y los excesos de confianza.

Con mayor experiencia, ya en su séptima participación en Mundiales, cuyo techo lo marcó en su estreno, en los octavos de final de la cita de 1994. Desde entonces nunca superó la fase de grupos y es su gran objetivo con Hervé Renard de vuelta a los mandos.

El técnico francés dirigió en el pasado Mundial el triunfo ante Argentina y regresa a Arabia Saudí con jugadores que van creciendo en una liga que aumenta su nivel competitivo con la fuerte inversión en jugadores extranjeros y grandes estrellas.

Se midieron en tres ocasiones a España, solamente una en partido oficial, en el Mundial 2006 cuando un tanto del central Juanito, de cabeza a los 36 minutos (1-0), que evitó el traspié del equipo dirigido por Luis Aragonés en el Fritz Walter Stadion de Kaiserslautern (Alemania).

Los otros dos enfrentamientos fueron amistosos y también se los llevó la selección española: 3-2 en Innsbruck (Austria) en la preparación del Mundial 2010 con goles de David Villa, Xabi Alonso y Fernando Llorente, y un 5-0 en Pontevedra en 2012. EFE

