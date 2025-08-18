The Swiss voice in the world since 1935

España fue en mayo el país de UE con más solicitudes de asilo presentadas por primera vez

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 18 ago (EFE).- España fue el pasado mayo el país de la Unión Europea (UE) donde más personas presentaron por primera vez una solicitud de asilo, seguida de Italia, Francia y Alemania, según informó este lunes la agencia estadística comunitaria Eurostat.

España (con 12.755 solicitudes), Italia (11.760), Francia (9.490) y Alemania (8.330) recibieron el 77 % de todas las primeras peticiones de asilo presentadas en los Veintisiete en mayo.

En toda la UE, hubo 54.780 personas que solicitaron por primera vez protección internacional, lo que supone una disminución del 30 % en comparación con mayo de 2024 (77.945) y un aumento del 12 % frente al pasado abril, cuando la cifra rondó las 48.900.

Por nacionalidades, en mayo los venezolanos seguían siendo el grupo más numeroso de solicitantes que pedían por primera vez el asilo (8.085 peticionarios), seguidos de los afganos (4.575), los bangladesíes (3.095) y los sirios (2.935).

MENORES

Unos 1.960 menores no acompañados solicitaron asilo por primera vez en la UE en mayo, procedentes sobre todo de Eritrea (410), Afganistán (240) y Siria (215).

El país de la UE que recibió el mayor número de solicitudes de asilo de menores no acompañados fue Países Bajos (430), seguido de Alemania (355) y España (280). EFE

