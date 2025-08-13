España lucha contra el fuego: dos fallecidos, once heridos y numerosos desalojos

Redacción Medioambiente, 13 ago (EFE).- España continúa la batalla contra la ola de incendios forestales que asolan el territorio y se cobraron la vida de dos personas, ajenas a los medios de extinción, también hay más de una decena de heridos por quemaduras y numerosos desalojos.

Varias regiones del país como Castilla y León, Galicia (ambas al norte del país) o Andalucía (sur), a las que se sumaron Asturias (norte) y Comunidad Valenciana (este), mantienen focos activos en medio de la ola de calor que se inició el pasado domingo.

Las condiciones meteorológicas, marcadas por altas temperaturas, los vientos y las tormentas secas, no ayudan a la extinción de los fuegos.

Dos fallecidos y más de una decena de heridos

La crítica situación provocó la muerte de dos personas, ajenas a los medios de extinción, además de al menos una decena de heridos que tuvieron que ser hospitalizados.

La primera víctima mortal era un hombre de 50 años en el incendio del municipio madrileño de Tres Cantos, ya controlado con más de 1.500 hectáreas quemadas, que fue trasladado al hospital con quemaduras en el 98 % de su cuerpo tras intentar rescatar a más de una veintena de caballos del centro de hípica en el que trabajaba.

El otro fallecido era un hombre de 35 años que cuando realizaba trabajos de desbroce se vio atrapado por uno de los múltiples incendios declarados en Castilla y León y que, según aclaró el Gobierno regional, no era voluntario del operativo de extinción, sino que actuaba por su cuenta.

Siete personas resultaron heridas en la misma región: cuatro de ellas permanecen hospitalizados en estado crítico con quemaduras.

Las llamas que afectan a Ourense (Galicia) también provocaron ayer cuatro bomberos heridos, tres de ellos con pronóstico muy grave por quemaduras pero que evolucionan «favorablemente».

Múltiples focos

La situación en Castilla y León continúa siendo complicada con tres fuegos, entre ellos el de Yeres, que afecta a Las Médulas, parque natural y Patrimonio de la Humanidad.

La expansión de un incendio obligó a desalojar cuatro localidades leonesas, lo que eleva la cifra total por encima de la treintena, con más de 7.500 evacuados en la provincia de León.

En Galicia, el presidente regional, Alfonso Rueda, destacó que este verano está siendo especialmente complicado ya que se apagan entre 30 y 35 incendios al día, 250 más en lo que va a de agosto que en el mismo período del año pasado.

La mayor parte de los esfuerzos del dispositivo contraincendios se concentran en la provincia de Ourense, donde se encuentran los fuegos que están activos en estos momentos en Galicia y donde se decretaron confinamientos, evacuaciones, cortes de carreteras y ferroviarios.

Europa en preaviso

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico española, Sara Aagesen, aseguró este miércoles que el Gobierno puso en «preaviso» a la Unión Europea para poder solicitar medios de emergencia contra incendios en caso de que la situación lo requiera.

Según los datos recogidos hoy en su última actualización el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), en 2025, un total de 199 incendios forestales quemaron la superficie de 98.784 hectáreas en España.

La superficie calcinada en lo que va de 2025 es más del doble que la que ardió durante ese mismo periodo en 2024, cuando se habían registrado 219 fuegos que arrasaron 42.615 hectáreas. EFE

