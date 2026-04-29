España pide a la UE que acelere el despliegue de trenes

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Bruselas, 29 abr (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, pidió este miércoles a la Unión Europea que agilice los procesos técnicos de certificación ferroviaria para acelerar el despliegue de trenes en el mercado único.

«No podemos invertir en la fabricación, entrega y puesta en servicio de un tren unos seis o siete años, como está sucediendo ahora», dijo Puente durante el consejo informal de titulares de Transporte de los Veintisiete, según un comunicado difundido por el Ministerio.

Ante la «urgencia europea para implementar en su red tecnologías ferroviarias interoperables, Puente ha defendido la necesidad de mejorar los actuales procesos de certificación y autorización ferroviarios para llevar a cabo este despliegue», agrega el comunicado.

Puente consideró que «las demoras en las entregas de trenes no solo lastran la interoperabilidad, sino la propia competitividad de la industria ferroviaria europea», que achaca a «una regulación dispersa y atomizada, procedimientos excesivamente lentos y una industria de material rodante con poca capacidad y agilidad a la hora de servir los pedidos».

La solución, según Puente, pasaría por «promover un mayor conocimiento regulatorio, reforzar la calidad y fiabilidad de las evaluaciones independientes que sirvan como apoyo a las autoridades competentes y aumentar la disponibilidad de infraestructuras específicas para ensayos». EFE

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