España pide a Venezuela poder interrogar a un exministro a petición del partido Podemos

Madrid, 15 ene (EFE).- Un juez en España ha acordado enviar una comisión rogatoria a Venezuela para poder interrogar como testigos, entre otros, al exministro de Finanzas Rafael Eduardo Isea Romero, a petición del partido de izquierda español Podemos.

En una providencia publicada este miércoles, Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional española, acuerda solicitar también los testimonios de los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Ochoa Alvarado en una causa por presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial a Podemos y a sus dirigentes.

El magistrado, a petición de Podemos, que formó parte del anterior Gobierno de coalición en España, y del ex secretario general de esta formación Pablo Iglesias, pide que los tres declaren por videoconferencia el próximo 18 de marzo a las 12:30 hora local (11:30 GMT).

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha decidido esta diligencia en el marco de una causa abierta a raíz de una querella presentada por Podemos contra antiguos altos cargos del Ministerio del Interior y de la Policía española, por presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre personas que conformaban la organización política.

La causa investiga si Isea, Villalobos, que era viceministro de Energía Eléctrica, y Ochoa, que lo era de Electricidad, fueron contactados entre 2015 y 2016 por la Policía española cuando gobernaba en España el conservador Mariano Rajoy (2011-2018) para que dieran información sobre Podemos y su entones líder Iglesias.

La formación nacida en 2014 obtuvo ese mismo año un buen resultado en las elecciones europeas y en 2015 entró en el Parlamento español, para entre 2020 y 2023 formar parte del Gobierno de coalición con el partido socialista PSOE.

El motivo de querer interrogar a estos exaltos cargos chavistas, algunos residentes actualmente en España, se debe a que en alguna ocasión han manifestado haber sufrido presiones para declarar en contra de Podemos a cambio de beneficios en las causas que les fueron abiertas en España.

Entre ellos, Isea denunció en 2019 haber sido presionado por policías españoles para que declarara en contra de Podemos y avalara que este partido recibió financiación del Gobierno de Venezuela.

Pedraz ha citado también a varios mandos y agentes policiales españoles como testigos, que deberán comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 22 de enero.

Entre los ex altos cargos investigados figura el ex secretario de Estado de Seguridad en España Francisco Martínez o el ex director adjunto operativo de la Policía española Eugenio Pino, quienes ya declararon como imputados ante Pedraz y rechazaron haber ordenado este tipo de investigaciones para después filtrarlas a los medios y desprestigiar al partido.

Un informe denominado Pisa (Pablo Iglesias, sociedad anónima), relativo a presunta captación de fondos de Venezuela e Irán para financiar al partido, fue rechazado en los tribunales como prueba de una supuesta financiación ilegal de la formación política. EFE

