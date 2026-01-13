Estados Unidos deporta a Ecuador a un hombre buscado por la violación a una menor

Guayaquil (Ecuador), 12 ene (EFE).- Un hombre con orden de captura por la violación a una menor fue deportado desde Estados Unidos a Ecuador, donde fue detenido por la Policía para ser entregado a la Justicia, informó este lunes el Ministerio del Interior del país andino.

El hombre, identificado como Víctor T.C., fue capturado el 21 de noviembre pasado en Nueva York, debido a una alerta roja de Interpol que se activó tras ser requerido por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha por el presunto delito de violación a una menor de edad.

La operación se ejecutó por una coordinación entre la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la embajada de ese país en Ecuador, la Subsecretaria de Migración y la Unidad de Detención de Personas de Alta Peligrosidad de la Policía ecuatoriana, y se inicio el proceso para su deportación.

«Nuevamente, escóndanse donde se escondan los encontraremos y los pondremos donde deben estar: en la cárcel. Seguimos trabajando», escribió sobre este caso el ministro del Interior, John Reimberg, en su cuenta de la red social X.

La Policía lo detuvo a su llegada al aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, y lo puso a las órdenes de la Justicia, señaló la cartera de Estado. EFE

