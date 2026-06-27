Estados Unidos enviaría esta semana otro paquete de ayuda económica a Venezuela

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Nueva York, 27 jun (EFE).- Estados Unidos tiene previsto enviar un segundo paquete de ayuda económica a Venezuela, afectada por dos terremotos esta semana que han dejado más de mil muertos, pero no se ha precisado la cantidad, de acuerdo con el Washington Post.

El primer paquete de ayuda, tras 24 horas del terremoto del 24 de junio, consistía de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela y 50 millones destinados a organizaciones que operan sobre el terreno.

También envió equipo militar y dos brigadas de búsqueda y rescate de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax (Virginia) y de Los Ángeles (California), que trabajan en la búsqueda y rescate de supervivientes, tras los dos sismos del 24 de junio, de magnitud 7,2 y y 7,5 que ocurrieron cerca de la costa norte de Venezuela.

La millonaria ayuda de EE.UU. sería enviada esta semana, según dijo al diario un alto funcionario de la Administración del presidente Donald Trump, que prefirió el anonimato.

El mandatario anunció el pasado miércoles que instruyó a las agencias de su Gobierno a actuar «con rapidez» para asistir a Venezuela.

Hasta el momento hay 1.430 víctimas mortales y 3.238 heridos.

Tras el terremoto, EE.UU, que coopera con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy levantó las sanciones al país para permitir la ayuda si están relacionadas con las «labores de socorro» por los terremotos. Para ello, el Departamento del Tesoro emitió una orden que permite estas operaciones hasta el próximo 23 de octubre, que «de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela».

La directriz no incluye el desbloqueo de bienes sujetos al reglamento de sanciones, en el marco legal establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). EFE

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