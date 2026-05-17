Estados Unidos estudia la amenaza de drones militares procedentes de Cuba

2 minutos

Washington, 17 may (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos analiza la amenaza de drones militares procedentes de Cuba tras constatar los avances en esta tecnología y la presencia de asesores militares iraníes en La Habana, según declaró un alto funcionario estadounidense al medio Axios.

Cuba habría adquirido más de 300 drones militares y habría comenzado a plantearse utilizarlos para atacar la base estadounidense en la Bahía de Guantánamo, buques militares estadounidenses o Key West, en Florida, a 145 kilómetros al norte de La Habana, según información de inteligencia clasificada publicada por el mismo medio de comunicación.

Esta información que maneja el Gobierno de Estados Unidos podría servir también como causa para justificar una hipotética actuación militar en la isla.

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió la semana pasada en La Habana con altos funcionarios del Gobierno cubano, en un encuentro inusual de alto nivel entre ambos países, según confirmó la agencia.

De acuerdo con un comunicado con la CIA, Ratcliffe viajó a la capital cubana para mantener conversaciones directas con autoridades del Ministerio del Interior y responsables de los servicios de inteligencia de la isla.

Durante la reunión se abordaron asuntos relacionados con la cooperación en materia de inteligencia, la seguridad regional y la situación económica de Cuba, en un contexto de persistentes tensiones entre Washington y La Habana, según la nota.

El presidente Donald Trump aseguró la semana pasada que su Administración va a lograr que el Gobierno cubano se acabe poniendo del lado de Washington en un momento en el que se mantiene la campaña de presión estadounidense sobre la isla.

Al ser preguntado por el periodista Bret Baier en una entrevista con Fox News sobre si Cuba va a ponerse del lado de EE. UU. y no del de China, Trump respondió: «Creo que le vamos a dar un vuelco».

Por otra parte, las autoridades estadounidenses acusarán formalmente el próximo miércoles al expresidente cubano Raúl Castro en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996, según fuentes citadas por el diario Miami Herald.

La acusación se producirá tras la aprobación de un gran jurado y durante un acto simbólico en la Torre de la Libertad de Miami, con motivo del día de la Independencia de Cuba, indicaron dos fuentes próximas a la investigación al citado diario. EFE

acd/lss