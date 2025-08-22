Estados Unidos y Argentina ganan el BMX Racing de los Juegos Panamericanos Junior
Luque (Paraguay), 22 ago (EFE).- La estadounidense Alexis Alden y el argentino Federico Capello ganaron este viernes las pruebas femenina y masculina del ciclismo BMX Racing, en el penúltimo día de competencias de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
En primer turno, Alden terminó el recorrido de la pista del complejo del Comité Olímpico Paraguayo (COP) con un tiempo de 37 segundos 963 centésimas para la medalla de oro, mientras que la plata fue para su compatriota Derin Merten con una marca de 38 segundos y 501 centésimas.
En los hombres, y a segunda hora, el argentino Federico Capello se hizo al metal dorado con un tiempo de 34 segundos 495 centésimas, dejándole la plata al estadounidense Ethan Popovich al marcar 34 segundos y 846 centésimas.
El bronce fue para su compatriota Evan Esposito con un tiempo de 35 segundos y 651 centésimas. EFE
