Estados Unidos y Uruguay dominan el Grupo A y definen los cuartos de la FIBA AmeriCup 2025

2 minutos

Redacción deportes, 26 ago (EFE).- La fase de grupos de la FIBA AmeriCup 2025 bajó el telón este martes en Managua con victorias de Uruguay y EE.UU., que no solo definieron la tabla en el Grupo A sino que también dejaron definidos los cruces de cuartos de final.

El gran duelo de la jornada enfrentó a Estados Unidos y Brasil, un clásico de la región que no defraudó. Fue un choque intenso, cargado de físico y talento, pero al final el equipo de las «barras y estrellas» impuso su jerarquía y se llevó el triunfo por 90-78.

Javonte Smart brilló con 22 puntos y 7 rebotes, mientras que Jahmius Ramsey sumó 15 más para sellar la victoria.

Bruno Caboclo (21) y Yago Santos (14 puntos y 9 asistencias) lideraron la resistencia brasileña, insuficiente ante el empuje del cuadro estadounidense.

Con este resultado, Estados Unidos cerró con récord de 2-1 y se adueñó de la cima del grupo gracias a su mejor promedio de puntos. Uruguay y Brasil, también con 2-1, quedaron segundo y tercero, respectivamente, por diferencia de anotaciones.

Horas antes, Uruguay derrotó a Bahamas por pizarra de 100 por 91, guiado por Bruno Fitipaldo, que se robó los reflectores con 33 puntos y 8 rebotes.

Por los caribeños, Domnick Bridgewater respondió con 29 unidades, aunque sin premio para los suyos.

Todo listo para los cuartos

Los cuartos del final, que se jugarán este jueves, prometen emociones fuertes desde el inicio.

En uno de los cruces más atractivos, Uruguay volverá a verse las caras con Estados Unidos, al que ya logró vencer en la ronda regular.

Puerto Rico desafiará a Argentina, que intentará mantener vivo el sueño de revalidar el título conquistado en 2022.

Brasil se medirá con la siempre competitiva República Dominicana, mientras que Canadá buscará imponer su mejor juego ante Colombia. EFE

dep-rao/gbf

(foto)