Estocolmo pide a sus habitantes reducir consumo de agua debido a problemas de escasez

1 minuto

Copenhague, 15 ago (EFE).- Las autoridades de Estocolmo y otros once municipios de su área metropolitana han pedido este viernes a sus habitantes que reduzcan de forma urgente el consumo de agua debido a los problemas derivados por la escasez y las altas temperaturas.

La empresa municipal Aguas y Residuos de Estocolmo aludió en un comunicado a la limitada capacidad de producir agua potable debido a la temperatura elevada del agua del lago Mälar, del que procede el suministro de la capital sueca, lo que influye de forma negativa en el proceso de depuración.

«Las personas y las empresas necesitan reducir el consumo de agua potable para que el agua llegue para todos», consta en un comunicado, en el que se advierte de que la medida es de aplicación inmediata y que se extenderá a las «próximas semanas».

Las autoridades explicaron también que la medida obedece también a que este fin de semana y las próximas semanas, muchos habitantes de la capital vuelven de vacaciones, coincidiendo con el inicio del año escolar, lo que provoca un aumento del consumo de agua.

Entre las recomendaciones figuran evitar el riego, no llenar la piscina, no lavar el coche y tomar duchas de corta duración en lugar de bañarse.

El Instituto de Investigaciones Geológicas sueco había advertido a principios de verano del riesgo de escasez de agua en once de las veintiuna regiones de que consta este país escandinavo. EFE

alc/smm/alf