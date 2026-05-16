Estonia y Letonia piden a países del sur de Europa invertir más en defensa

3 minutos

Berlín, 16 may (EFE).- Representantes de Estonia y de Letonia reclamaron este sábado a los países del sur de Europa, incluida España, incrementar el gasto en defensa por encima del 3,5 % del PIB para hacer frente a la amenaza que según ellos emana de Rusia, particularmente en un contexto de retirada de fuerzas estadounidenses.

«La diferencia entre atacar Tallín, o Berlín o Madrid con un misil balístico son diez minutos. Puede haber un barco de contenedores lleno de drones Shahed en el Mediterráneo y la alerta temprana no son dos días, son dos minutos», advirtió el ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur, en la Conferencia Lennart Meri en Tallín.

«Si no comprendemos que Europa es pequeña y que también nuestros buenos amigos en Italia, España, Francia, Portugal, todos, tenemos que invertir al menos el 3,5 %, pero mejor el 5 %, en defensa para poder defender nuestro hermoso continente, entonces tendremos problemas», argumentó.

Pevkur trazó un panorama sombrío en el que las dificultades políticas de varios países europeos pueden sumarse en una «tormenta perfecta» que le brinde al Kremlin el momento ideal para poner a prueba a la OTAN este mismo año o a más tardar en 2027.

Esto sucede en un contexto en el que EE. UU. está cambiando su política, resaltó el ministro, aunque prefirió no especular sobre los detalles de la cancelación anunciada por Washington del despliegue de 4.000 efectivos militares que iban a ser enviados a Polonia.

La respuesta de Europa debe ser concentrarse más en sus propias capacidades. «Si todos invirtiéramos el 4 % -no el 5 %, el 4 %-, obtendríamos aproximadamente un billón en Europa sólo para la defensa», aseguró.

Por su parte, la ministra de Exteriores en funciones de Letonia, Baiba Braže, que también participó en la tertulia, afirmó que a más tardar en la cumbre de la OTAN en Ankara este verano, los aliados europeos deben mostrar «progresos».

«No sólo los bálticos y Polonia y Alemania, sino también los otros», subrayó y agregó que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, «espera anuncios no sólo por porcentaje, sino encargos reales y contratos reales».

Braže también aludió a la crisis desatada en su país por dos drones ucranianos desviados por Rusia que impactaron en una infraestructura energética sin ser detectados, lo que desembocó en la ruptura de la coalición de Gobierno y la dimisión el jueves de la primera ministra Evika Silina.

«Hubo algunos fallos por nuestra parte», reconoció, pero señaló que Letonia está en contacto con Ucrania y también ha reclamado a Rusia que «detenga su propaganda» de que el país báltico está permitiendo a Kiev usar su espacio aéreo.

Los drones se hallaban en el espacio aéreo ruso y fueron desviados a través de medidas de guerra electrónica, dijo la ministra, que enfatizó que «fue la culpa de los rusos». EFE

cph/jgb