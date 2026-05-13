Estos son los laboristas que podrían postularse para suceder a Starmer en el liderazgo

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Londres, 13 may (EFE).- El futuro político del primer ministro británico, Keir Starmer, está en entredicho después de que casi un centenar de miembros de su grupo parlamentario y once sindicatos afiliados al laborismo pidieran su dimisión tras los malos resultados de las elecciones municipales y regionales del pasado jueves.

Aunque no se ha abierto formalmente una contienda interna y el propio Starmer insiste en que seguirá gobernando mientras no se active el proceso de primarias, en Westminster ya circulan varios nombres como posibles aspirantes a sustituirle al frente del partido y del Gobierno.

1. Wes Streeting, el ministro mediático del ala derecha

El ministro de Sanidad, Wes Streeting, es a sus 43 años una de las figuras emergentes del ala derecha del laborismo y su puesto en el Ejecutivo le ha dado una gran proyección política.

Fue elegido por primera vez diputado en la Cámara de los Comunes en 2015, tras una etapa previa en política municipal en Londres, y llegó al Gobierno tras la victoria laborista en las elecciones generales de julio de 2024.

Con un estilo directo y buenas dotes de comunicación, ha ido consolidando su carrera con una clara ambición de ascenso. Su nombre aparece con frecuencia en la prensa como posible aspirante a disputar el liderazgo a Starmer, aunque él no ha confirmado movimientos en ese sentido.

Entre sus debilidades a la hora de conseguir apoyos figura la desconfianza que genera en parte de la facción progresista del partido.

También se ha señalado su relación en el pasado con el exembajador del Reino Unido en Estados Unidos Peter Mandelson, posteriormente apartado de la vida pública por sus vínculos con el pederasta y financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

Según los medios, Streeting podría dimitir el jueves a fin de forzar unos comicios internos para elegir un nuevo líder. Starmer ha dicho hoy que «sigue confiando» en su ministro.

2. Angela Rayner, la figura de la izquierda con fuerte base sindical

La exviceprimera ministra, Angela Rayner (46 años), es bien vista entre el ala izquierda del laborismo y mantiene una influencia relevante, especialmente entre sindicatos y la militancia tradicional.

De origen obrero, dejó la escuela sin cualificaciones y trabajó como cuidadora antes de incorporarse al sindicato Unison, donde inició su trayectoria política.

Llegó al Parlamento en 2015 y escaló rápidamente hasta ocupar puestos de máxima responsabilidad en el Ejecutivo, donde ejerció de contrapeso al ‘centrismo’ de Starmer.

Su principal fortaleza es su conexión con la base y su capacidad de movilización interna. Sin embargo, su salida del Gobierno en 2025 tras una controversia fiscal ha debilitado su posición y ha reabierto dudas sobre su viabilidad como candidata.

3. Andy Burnham, el favorito popular sin escaño en Westminster

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham (56 años), es uno de los políticos más populares entre los votantes laboristas y una referencia destacada del ala izquierda del partido.

Con una larga trayectoria en el Parlamento de Westminster, fue diputado entre 2001 y 2017 y ocupó cargos ministeriales en varios gobiernos laboristas, entre ellos Sanidad y Cultura.

Desde su salida del Parlamento ha centrado su carrera en la política territorial, donde ha consolidado una imagen de gestor directo y crítico con el centralismo londinense, especialmente en defensa del norte de Inglaterra.

Se postuló en dos ocasiones como líder del partido, en 2010 y 2015, y fue derrotado en ambas. No obstante, mantiene apoyos relevantes entre diputados del norte y sectores sindicales.

Su principal limitación es estructural: no es diputado en la actualidad, lo que le impediría disputar el liderazgo sin regresar antes a la Cámara de los Comunes. Tendría que presentarse y ganar una elección parcial para conseguir un escaño.

4. Ed Miliband, el exlíder laborista que reaparece

El exlíder laborista Ed Miliband (56 años), actualmente ministro de Energía, dirigió el partido entre 2010 y 2015. Su etapa al frente terminó tras la derrota electoral de 2015 frente a los conservadores, lo que marcó su salida de la primera línea política. Aunque su nombre reaparece en momentos de debate interno, ha descartado públicamente regresar a una candidatura de liderazgo.

5. Shabana Mahmood, la ministra del Interior con mano dura en inmigración

Aunque ella no ha confirmado nada oficialmente, la ministra del Interior, Shabana Mahmood (45 años), es mencionada como posible aspirante, tras haberse labrado una reputación como política eficaz, clara y con capacidad de decisión.

De origen paquistaní y musulmana, al frente de Interior ha impulsado un endurecimiento del sistema de inmigración y asilo, lo que le ha granjeado apoyos en el ala derecha del partido, pero también desconfianza entre los sectores más progresistas.

Para poder postularse en unas elecciones internas, cualquier candidato necesitará el apoyo de 81 colegas (el 20 % del grupo parlamentario), si bien Starmer podría concurrir por defecto, sin necesidad de avales. EFE

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