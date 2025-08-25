Estudiante en prácticas y 3 empleados de Nasser entre los asesinados:»Estamos muy tristes»

Jerusalén, 25 ago (EFE).- Un estudiante de Medicina en prácticas y tres empleados del hospital Nasser del sur de Gaza fueron asesinados este lunes en el ataque israelí al recinto hospitalario que dejó veinte muertos, entre ellos cinco periodistas, según confirmó a EFE el director de Enfermería del centro, Mohammed Saqer.

«La situación en el hospital es muy grave y estamos muy tristes», explicó Saqer en conversación telefónica con EFE tras el ataque, que dejó algunas salas de operaciones fuera de servicio.

Según Saqer, el ataque (fueron dos impactos) ocurrió sobre las diez de la mañana contra el edificio de cirugía del complejo hospitalario, concretamente en la parte superior de su escalera de incendios, un punto donde, confirmó el enfermero, se solían poner los reporteros a grabar porque está en alto y tiene vistas panorámicas.

«Cuando ocurrió el ataque, los médicos, los equipos de rescate y la Defensa Civil acudieron a socorrer a las víctimas, acompañados por periodistas para la cobertura informativa. En ese momento se produjo un segundo ataque contra el mismo lugar, lo que causó más muertos y heridos», explicó.

Saqer indicó que cuatro colegas del hospital murieron: Mohamed al Habibi, estudiante de sexto año de Medicina que se encontraba en prácticas, y tres empleados administrativos. Además, una enfermera resultó gravemente herida.

Además de los cinco periodistas y los cuatro empleados del hospital, también murió un estudiante de medicina de último año, informaron fuentes del centro.

Los demás fallecidos son de la Defensa Civil gazatí, que reportó una víctima, y pacientes del hospital, indicó Saqer a EFE.

Los periodistas asesinados son Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de la agencia estadounidense AP), Moaz Abu Taha (freelance) y Ahmed Abu Aziz (Red Quds Feed).

El lugar atacado sufrió dos impactos, el primero de ellos contra Hossan Al Masri, que en ese momento retransmitía en directo para Reuters, y el siguiente, minutos después, contra los periodistas y rescatistas que habían acudido en su ayuda.

Desde octubre de 2023, 245 periodistas, informadores e ‘influencers’ han sido asesinados por Israel, según las autoridades gazatíes. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) ha registrado la muerte de al menos 192 reporteros.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 62.700 personas han muerto en toda la Franja desde el inicio de la ofensiva israelí, alrededor de un tercio de ellos niños.EFE

