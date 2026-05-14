Estudiantes chilenos protestan contra el alza del coste de la vida y los recortes de Kast

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Santiago de Chile, 14 may (EFE).- Cientos de universitarios y escolares se manifestaron este jueves en el centro de Santiago para protestar contra el alza del coste de la vida y los grandes recortes ordenados por el presidente chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, en el Ministerio de Educación y en otras carteras.

La marcha fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que aglutina a las principales organizaciones universitarias y de la que fue vocero el exmandatario progresista Gabriel Boric (2022-2026).

Los estudiantes marcharon por la principal arteria de Santiago y pasaron frente a La Moneda, sede del Gobierno chileno, portando pancartas con mensajes como: «Salimos a las calles para frenar las alzas y los recortes» y «Frente al mercado educacional y su precarización, los estudiantes respondemos con organización».

La protesta transcurrió con normalidad, aunque al final hubo algunos choques entre estudiantes y agentes del cuerpo policial de Carabineros.

«Frente a la política del recorte y la mercantilización de nuestros derechos, respondemos con lo que históricamente ha levantado las transformaciones: organización, unidad y calle», dijo la Confech en la convocatoria.

Kast, que en campaña prometió recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses, ordenó a todos los ministerios reducir sus presupuestos en un 3 % promedio y envió al Parlamento una megarreforma que contiene grandes rebajas de impuestos a grandes empresas y que está considerada el proyecto estrella de su Administración.

El Ministerio de Educación es la cartera que hará el segundo mayor recorte (247 millones de dólares), seguido de Sanidad, con 478 millones, de acuerdo a cifras del Ministerio de Hacienda.

Tanto los recortes como el alza histórica en el precio de los combustibles decretada en marzo han impactado en la aprobación ciudadana de Kast, que ganó las elecciones en diciembre contra la comunista Jeannette Jara con casi el 60 % de los votos y hoy su popularidad es inferior al 40 %.

El lunes, cuando se cumplieron dos meses de su llegada al poder, el gobernante acusó a una parte de la izquierda de intentar «agitar las calles y frenar los avances» y cargó especialmente contra el Partido Comunista luego de que una diputada comunista llamase a la movilización social. EFE

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