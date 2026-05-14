Estudiantes chilenos protestan por el alza del coste de la vida y los recortes de Kast

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Santiago de Chile, 14 may (EFE).- Cientos de universitarios y escolares chilenos se manifestaron este jueves en el centro de Santiago para protestar por el alza del coste de la vida y los recortes ordenados por el presidente José Antonio Kast, en el presupuesto del Ministerio de Educación y otras áreas.

La marcha fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que aglutina a las principales organizaciones universitarias y de la que en su juventud fue portavoz el exmamdatario Gabriel Boric (2022-2026), antecesor de Kast.

Los estudiantes marcharon por la principal arteria de Santiago y pasaron frente al palacio de la Moneda (sede de la Presidencia) con pancartas con mensajes como «Salimos a las calles para frenar las alzas y los recortes» o «Frente al mercado educacional y su precarización, los estudiantes respondemos con organización».

La protesta transcurrió con normalidad, aunque al final hubo algunos choques entre estudiantes y agentes del cuerpo policial de Carabineros.

«Frente a la política del recorte y la mercantilización de nuestros derechos, respondemos con lo que históricamente ha levantado las transformaciones: organización, unidad y calle», dijo la Confech en la convocatoria.

Kast, que durante la campaña electoral prometió recortar 6.000 millones de dólares en dieciocho meses, ha ordenado a todos los ministerios que reduzcan sus presupuestos en un 3 % en promedio y ha enviado al Parlamento una megarreforma que contiene sustanciosas rebajas de impuestos a grandes empresas y que está considerada el proyecto estrella de su Administración.

El Ministerio de Educación es la cartera que hará el segundo mayor recorte (247 millones de dólares), después de Sanidad, con 478 millones, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Hacienda.

Tanto los recortes como el alza histórica en el precio de los combustibles decretada en marzo han impactado en la aprobación ciudadana del presidente ultraderechista, quien se impuso en las elecciones en diciembre pasado a la aspirante comunista Jeannette Jara con casi el 60 % de los votos, si bien su popularidad actualmente ha caído por debajo del 40 %.

El pasado lunes, cuando se cumplieron dos meses de su llegada al poder, el gobernante acusó a una parte de la izquierda de intentar «agitar las calles y frenar los avances» y cargó especialmente contra el Partido Comunista después de que una diputada de esa formación hiciese un llamamiento a la movilización social. EFE

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