Etiopía confirma la aparición de una epidemia del virus de Marburgo

Las autoridades etíopes confirmaron la aparición de una epidemia del virus de Marburgo en el sur del país, informó el sábado la agencia sanitaria de la Unión Africana (Africa CDC).

El virus de Marburgo, que provoca una fiebre hemorrágica altamente infecciosa, se transmite a través de ciertas especies de murciélagos y pertenece a la misma familia que el Ébola. Su tasa de mortalidad puede alcanzar casi el 90 %.

Al menos nueve casos de personas infectadas por este virus se registraron en el sur de Etiopía, informó el viernes el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La OMS «apoya activamente a Etiopía en sus esfuerzos por contener la epidemia y tratar a las personas infectadas, y respalda todas las iniciativas destinadas a prevenir una posible propagación transfronteriza», escribió en X.

Actualmente no existe ninguna vacuna ni tratamiento antiviral aprobado para combatir el virus.

Sin embargo, los cuidados de apoyo —rehidratación por vía oral o intravenosa— y el tratamiento de los síntomas específicos aumentan las posibilidades de supervivencia.

