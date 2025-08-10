Europa presiona por incluir a Ucrania en la cumbre entre EEUU y Rusia

afp_tickers

4 minutos

Líderes europeos presionaron el domingo por la inclusión de Kiev en las conversaciones entre Washington y Moscú de esta semana, en las cuales el presidente ucraniano Volodimir Zelenski podrá participar, según un diplomático estadounidense.

Los presidentes de Rusia y Estados Unidos se reunirán el 15 de agosto en Alaska como parte de los esfuerzos de Trump para intentar encontrar una salida al conflicto que empezó en febrero de 2022 con la invasión rusa a Ucrania.

Pero gobernantes de la Unión Europea han insistido en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra de tres años debía contar con la presencia de Ucrania.

Ministros de Relaciones Exteriores de la UE discutirán la cumbre el lunes en una videoconferencia, junto a su par ucraniano.

El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, afirmó el domingo que el presidente ucraniano Zelenski sí podrá participar en la cumbre de Alaska.

«Si, yo ciertamente creo que es posible», dijo Whitaker a CNN sobre la participación de Zelenski. «No puede haber un acuerdo en el que cada una de las partes involucradas no esté de acuerdo».

La exclusión de Ucrania de la cumbre generó consternación de un posible acuerdo que exija a Kiev ceder territorio a Rusia, algo que la UE rechaza.

Al anunciar la cumbre, Trump dijo que «habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos», refiriéndose a Ucrania y Rusia, sin dar más detalles.

«No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz. No conseguirán nada», advirtió Zelenski en redes sociales. «Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante».

El domingo, los principales líderes europeos firmaron una declaración afirmando que «solo un enfoque que combina diplomacia activa, apoyo a Ucrania y presión sobre la Federación Rusa» podrá poner fin a la guerra.

«Aplaudimos el trabajo del presidente Trump por detener la masacre en Ucrania» y «estamos listos para apoyar ese trabajo en el plano diplomático, además de mantener nuestro sustancial apoyo militar y financiero a Ucrania» así como «manteniendo e imponiendo medidas restrictivas contra la Federación Rusa», indicaron los líderes europeos.

Entre los firmantes de la declaración figuran el francés Emmanuel Macron, la italiana Giorgia Meloni, el alemán Fiedrich Merz, el polaco Donald Tusk y el británico Keir Starmer, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

«Cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia debe incluir a Ucrania y a la UE, pues se trata de la seguridad de Ucrania y de toda Europa», dijo en un comunicado el domingo, recordando que «el derecho internacional es claro: todos los territorios ocupados temporalmente pertenecen a Ucrania».

Las tres rondas de negociaciones entre Rusia y Ucrania celebradas este año no dieron frutos, y sigue sin estar claro si una cumbre contribuirá a acercar la paz.

– Cumbre en Alaska –

La invasión rusa de Ucrania de febrero de 2022, ha dejado decenas de miles de muertos, millones de desplazados y grandes destrozos.

Putin se ha resistido a los múltiples llamamientos de Estados Unidos, Europa y Ucrania para que se declare un alto el fuego.

La cumbre en Alaska, un territorio que Rusia vendió a Estados Unidos en 1867, sería la primera entre los presidentes en ejercicio de Estados Unidos y Rusia desde que Joe Biden se reunió con Putin en Ginebra en junio de 2021.

Trump y Putin se reunieron por última vez en 2019 en una cumbre del G20 en Japón durante el primer mandato del estadounidense, aunque han hablado por teléfono en varias ocasiones desde enero.

Después de más de tres años de combates, las posiciones ucranianas y rusas siguen siendo irreconciliables.

Para poner fin al conflicto, Moscú exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie a los suministros de armas occidentales y a cualquier adhesión a la OTAN.

Estas exigencias son inaceptables para Ucrania, que exige la retirada de las tropas rusas de su territorio y garantías de seguridad occidentales. Esto incluiría más suministros de armas y el despliegue de un contingente europeo, a lo que Rusia se opone.

bur-sw/mas/pc/mb/mas/cjc