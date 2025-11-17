Evacúan la localidad rumana por riesgo de explosión de un buque con GNL atacado por drones

2 minutos

Bucarest, 17 nov (EFE).- Las autoridades rumanas han comenzado este lunes a evacuar una localidad fronteriza con Ucrania debido al riesgo de explosión que supone un incendio provocado por drones rusos en un buque cargado con gas natural licuado (GNL) en el mar Negro.

Se trata de una medida adoptada por precaución «que se mantendrá hasta que se elimine cualquier riesgo para la población”, explicó la Inspección General para Situaciones de Emergencia en un comunicado.

Según informan los medios locales, se declaró un incendio la pasada noche en un barco que se encuentra cerca del puerto ucraniano de Izmaíl, en la región de Odesa y junto a la frontera rumana, tras ser alcanzado por drones en medio de un intenso ataque ruso contra las instalaciones energéticas y portuarias de Ucrania.

Las autoridades rumanas advierten del riesgo de explosión de la carga del buque, razón por la que ordenaron la evacuación de las zonas pobladas más cercanas, entre ellas la localidad de Plauru, en la comarca de Tulcea, en el este del país.

Se calcula que más de un centenar de personas serán evacuadas, informa el portal Digi 24 citando fuentes del gobierno de la región.

Varios equipos de bomberos se desplazaron a la zona para evaluar la situación y estar preparados para reaccionar en caso de necesidad.

Según la prensa local, las autoridades ucranianas están haciendo esfuerzos para extinguir el incendio, pero mientras no lo logran se mantiene un alto riesgo de explosión.

El Ministerio de Defensa rumano explicó que sus sistemas de vigilancia y monitoreo por radar detectaron y rastrearon la pasada noche objetivos en el espacio aéreo ucraniano, cerca de la comarca de Tulcea, sin que se registraran violaciones del espacio aéreo nacional.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, fragmentos de aviones no tripulados rusos cayeron en territorio rumano en repetidas ocasiones. EFE

