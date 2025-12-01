Evacúan un sector de Asunción por incendio en un depósito con cloro que generó humo tóxico

Asunción, 1 dic (EFE).- Un incendio se registró este lunes en el depósito de un establecimiento donde se almacenaba grandes cantidades de cloro, lo que obligó a las autoridades a pedir la evacuación de decenas personas de un barrio residencial ubicado en la capital paraguaya, Asunción, debido a la emisión de humo tóxico, informaron los bomberos voluntarios.

El comandante nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, Marcos Almada, indicó a periodistas que el incendio se produjo en un local que comercializa equipos y productos de limpieza para piscinas donde estaban almacenados unos 10.000 kilos de cloro, 600 litros de hipoclorito y otros químicos.

«Es un producto altamente tóxico cuando se entra en contacto con él», afirmó Almada, quien destacó que dos bomberos resultaron afectados por haberse expuesto a las sustancias.

Explicó que aunque el incendio «no es muy grande», el fuego y el calor está «gasificando» los productos químicos y provocando una densa humareda blanca.

En ese sentido, dijo que ordenaron cerrar un perímetro de 200 metros a la redonda del local comercial, que está ubicado en una zona residencial de la capital, la evacuación de las personas y la restricción al tránsito vehicular.

Por el momento, cuatro trabajadores de la empresa fueron asistidos en el lugar «por inhalación» de humo, informó el Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME).

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) recomendó en un comunicado «evacuar la zona por la alta toxicidad», evitar actividades al aire libre y la circulación por el área del incendio para reducir la exposición al humo.

Igualmente, solicitó el uso de mascarillas, mantener cerradas las puertas y las ventanas de las casas e incrementar la hidratación.

La institución destacó que la combustión de materiales utilizados en las piscinas, como resinas, plásticos, solventes y productos químicos para mantenimiento, liberan «sustancias peligrosas para la salud».EFE

