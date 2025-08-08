The Swiss voice in the world since 1935

Evacuado un pueblo en Turquía tras reavivarse un incendio forestal controlado hace días

Ankara, 8 ago (EFE).- La localidad turca de Arıcak, de unos 470 habitantes, ha tenido que ser evacuada tras reavivarse un incendio que había quedado bajo control hace tres días y contra el que se ha desplegado este viernes un amplio dispositivo antincendios con siete medios aéreos.

Este fuego, en la provincia de Karabük, una región boscosa en la costa del Mar Negro, quedó bajo el control el pasado martes pero se reactivó anoche.

La agencia Anadolu informa hoy de que 121 vehículos, incluidos seis helicópteros y un avión, y más de 500 personas trabajan en las tareas de extinción.

Numerosos incendios afectaron a toda Turquía durante el mes de julio, y catorce personas murieron durante las tareas de extinción de los fuegos.

En los seis primeros meses de al año, se han contabilizado un total de 1.089 fuegos que han arrasado 1.823 hectáreas de bosque.EFE

