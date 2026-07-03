Evo Morales rechaza una denuncia penal en Bolivia de grupos que lo acusan de «terrorismo»

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El expresidente boliviano Evo Morales rechazó este jueves una denuncia penal presentada por grupos de derecha que lo acusan de «terrorismo» y «alzamiento armado» por liderar protestas contra el gobierno que desabastecieron a varias ciudades de Bolivia recientemente.

En mayo y junio, Bolivia registró durante siete semanas protestas callejeras y bloqueos de carreteras contra el gobierno del presidente centroderechista, Rodrigo Paz, debido a la peor crisis económica en 40 años.

La Paz, su vecina El Alto y otras ciudades sufrieron una fuerte escasez de medicamentos, alimentos y combustibles por los cortes. El presidente Paz acabó con las manifestaciones tras decretar el estado de excepción.

El comité cívico de Santa Cruz, un conglomerado de empresarios y líderes civiles de derecha, presentó el miércoles ante la fiscalía una denuncia contra Morales, el dirigente obrero Mario Argollo y el indígena Vicente Salazar por el daño económico que causaron los cortes al país.

El abogado de los denunciantes, Diego Coimbra, declaró a periodistas que el recurso también pide la captura de Morales y los dos dirigentes por «riesgo de fuga y obstaculización» de las investigaciones.

El periódico boliviano El Deber afirma que la fiscalía de Santa Cruz admitió la denuncia y abrió una investigación contra Morales y los dos dirigentes, pero el organismo no lo confirmó oficialmente.

«Procesos ha habido tantos… y les he ganado a todos», dijo Morales este jueves en rueda de prensa tras conocerse la denuncia.

El expresidente se encuentra desde fines de 2024 en la región cocalera del Chapare, centro del país, fugitivo de la justicia. Contra él pesa una orden de arresto por un caso de presunta trata de una menor, que él denuncia como persecución.

Para el sindicalista cocalero, el grupo que presentó este recurso no tiene «ninguna autoridad para hablar de bloqueos» porque ellos mismos han sido «promotores» de cortes de rutas, como en 2019, afirma, cuando impulsaron su renuncia tras las elecciones en las que fue acusado de fraude.

El gobierno de Paz ha culpado a Morales por las protestas sociales y lo acusó de financiarlas con recursos del narcotráfico, aunque sin presentar pruebas.

Su gobierno ha dicho que recuperará territorios bajo control de organizaciones sociales, como la región del Chapare, sin fijar una fecha.

jac/mel/cjc