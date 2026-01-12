Ex dirigente nacionalista corso abatido a tiros durante el funeral de su madre

París, 12 ene (EFE).- El ex dirigente nacionalista corso Alain Orsoni, figura clave del movimiento en los años 80, fue abatido este lunes durante el funeral de su madre en el sur de la isla francesa, indicaron medios locales.

Las autoridades abrieron una investigación sobre los hechos que se atribuyen a un francotirador que se dio a la fuga tras el asesinato, que tuvo lugar a primera hora de la tarde en la localidad de Vero.

Orsoni, que tenía 71 años, formó parte de la dirección del Frente de Liberación Nacional Corso (FLNC) durante los años 80, antes de fundar y dirigir el Movimiento para la Autodeterminación (MPA).

Su hermano Guy fue asesinado en 1983 y su hijo, que tenía el mismo nombre que su tío, fue una figura del crimen organizado de la isla.

En los 90 abandonó Córcega durante varios años minado por las luchas intestinas en el seno del movimiento independentista, que le llevaron a emprender varios negocios, vinculados con el juego, en Florida (EEUU), Nicaragua y España.

Regresó en 2008, año en el que la policía desarticuló un proyecto para asesinarle.

En la isla mediterránea también era conocido por haber presidido entre 2008 y 2015 el Ajaccio de fútbol. EFE

