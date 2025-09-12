Excandidato presidencial de Ecuador denuncia presuntos intentos de secuestro a familiares

Quito, 12 sep (EFE).- El excandidato presidencial de Ecuador Jan Topic denunció este viernes varios presuntos intentos de secuestro a familiares suyos y colaboradores de trabajo en un lapso de cuatro horas.

«Hace poco hubieron varios intentos de secuestro a colegas de trabajo y a familiares míos», dijo en su cuenta de la red social X sin especificar fechas o lugares de los sucesos que denuncia.

Los «secuestradores no lograron su objetivo», dijoTopic, empresario experto en seguridad, con nacionalidad ecuatoriana y francesa y que asegura que fue miembro de la Legión Extranjera Francesa en el período 2006-2012 y que cuenta con experiencia como francotirador y paracaidista en Siria, Ucrania, y varios países de África.

Abundó que lograron «repeler cada uno de los ataques», destacó el trabajo de su «excelente equipo de su seguridad», pero subrayó en varios aspectos que le llamaron la atención: la escala, la consistencia, la coordinación. «Estos ataques ocurrieron en diversos cantones (municipios) en el espacio de cuatro horas», dijo.

Ecuador vive una crisis de inseguridad que entre enero y junio dejó 4.619 homicidios, el semestre más violento desde que se tienen registros.

Los asesinatos por encargo (sicariatos), robos, secuestros y asaltos ocurren con frecuencia en Ecuador, cuyo presidente declaró en ‘conflicto armado interno’ en enero de 2024, cuando tildó de «terroristas» a los grupos de delincuencia organizada, a los que se atribuye la crisis de inseguridad en el país. EFE

