Excavadoras israelíes comienzan a destruir el complejo de la UNRWA en Jerusalén Este

3 minutos

Jerusalén, 20 ene (EFE).- Excavadoras israelíes comenzaron a demoler este martes el complejo de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) ubicado en el ocupado Jerusalén Este, después de que Israel vetase hace un año su actividad en su territorio y quitara recientemente la inmunidad a sus inmuebles en una decisión inédita.

El portavoz de UNRWA, Jonathan Fowler, informó a EFE de que «poco después de las siete de la mañana de hoy, las fuerzas israelíes irrumpieron en el complejo de la ONU en Jerusalén Este, obligaron a los guardias de seguridad a salir del recinto y les confiscaron sus dispositivos».

«Quiero recalcar que este complejo es una sede de las Naciones Unidas», añadió Fowler sobre la sede de la UNRWA, ubicada en el barrio de Sheij Jarrá y que se encontraba vacía desde hace meses por el veto israelí a sus actividades.

EFE fue testigo en el lugar del destrozo causado a algunas de las instalaciones de UNRWA y de una gran presencia de fuerzas de seguridad israelíes, que tienen acordonada la zona e impiden el acceso de la prensa al complejo.

«El Estado de Israel es propietario del complejo (de la UNRWA) de Jerusalén donde opera actualmente la Autoridad de Tierras de Israel», afirmó por su parte el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado justificando la destrucción de los inmuebles de la organización, que fue declarada ilegal por Israel mediante una ley que entró en vigor en enero de 2025.

El pasado 30 de diciembre, el Parlamento israelí (Knéset) aprobó una reforma de dicha ley en la que, en una decisión sin precedentes y que choca con el derecho internacional, despojaba a esta organización de su inmunidad, al tiempo que decretaba la expropiación de sus locales en Jerusalén Este y cortaba sus suministros.

«El complejo no goza de inmunidad alguna y su confiscación por parte de las autoridades israelíes se llevó a cabo de conformidad con el derecho israelí e internacional», continúa la nota de Exteriores en referencia a la reforma legal israelí levantando la inmunidad.

En dicha reforma se decretaba la expropiación en un plazo de 30 días de la sede de la UNRWA en Jerusalén Este y del Centro de Entrenamiento de Qalandia, que forma a jóvenes y está situado también en Jerusalén Este, cerca del puesto militar que lo separa con la capital de Cisjordania, Ramala.

La reforma fue condenada en su momento por contraria al derecho internacional, ya que supuestamente ningún Estado miembro de la ONU puede excluir unilateralmente de una convención que ha suscrito -en este caso la de inmunidades y privilegios de la ONU- a uno de los organismos de las Naciones Unidas.

Exteriores reitera en su comunicado de este martes las razones que adujo para decretar la ilegalización de UNRWA, afirmando que empleados suyos «participaron en la masacre del 7 de octubre y en el secuestro de israelíes».

«Numerosos empleados de la organización son terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina, y su infraestructura se ha utilizado para la construcción de túneles, el lanzamiento de cohetes y actividades terroristas», dice Exteriores.

En octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó que Israel no ha probado los vínculos que alega entre la UNRWA y Hamás, ni la supuesta falta de neutralidad de la organización, y le ordenó «garantizar las necesidades básicas» de la población civil en Gaza. EFE

mt-pms/rml

(foto) (vídeo)