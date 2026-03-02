Exjefes de las FARC reconocen su responsabilidad por reclutar menores durante el conflicto

Bogotá, 2 mar (EFE).- Los últimos jefes de las extintas FARC reconocieron este lunes su responsabilidad y pidieron perdón por el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por esa guerrilla durante el conflicto armado colombiano.

«Reafirmo mi reconocimiento (de este delito) como último comandante de las FARC-EP, que comprende que estas situaciones no se pueden reparar del todo, pero convencido de que con la verdad integral y asumiendo nuestra responsabilidad en la política de reclutamiento podemos aportar para que esto no vuelva a repetirse», expresó el último jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño, en un video.

Londoño, conocido en su época de guerrillero con el alias de Timochenko, añadió que «el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes nunca debió ocurrir», pues «el dolor; los homicidios; las interrupciones de los embarazos; los hechos de violencia de género y violencia reproductiva, y la discriminación por prejuicio generaron grandes daños físicos y psicológicos que aún persisten». EFE

