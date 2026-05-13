Exministro ecuatoriano enfrenta deportación en EEUU, mientras su familia teme por su vida

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Miami (EE.UU.), 13 may (EFE).- El exministro ecuatoriano José Serrano comparece este miércoles en Miami ante una audiencia en una corte migratoria que podría derivar en su repatriación a Ecuador, donde enfrenta un proceso por el asesinato de un candidato presidencial y donde, según dijo a EFE su familia, corre riesgo de muerte.

Serrano, ministro durante el gobierno izquierdista de Rafael Correa (2007-2017) y quien mantiene en curso un proceso de asilo en Estados Unidos, está detenido desde agosto pasado en el Centro de Detención de Krome, en Miami, donde tiene prevista la audiencia de este miércoles.

El exministro enfrenta en Ecuador un proceso legal por supuestamente ser uno de los autores intelectuales del asesinato, en 2023, del candidato presidencial anticorreísta Fernando Villavicencio.

Su hija Verónica dijo a EFE en una declaración escrita que su padre es víctima de un «montaje» de los mismos «criminales» que en 2012 mataron al periodista gráfico Juan Antonio Serrano, hermano del entonces ministro del Interior (2011-2016).

«Fue asesinado por los mismos criminales con los que hoy se ha fabricado un montaje en Ecuador para perseguir a nuestro padre, criminales que también en las cortes de España han declarado que el actual presidente del Ecuador (Daniel Noboa) es quien ordenó el asesinato del candidato presidencial Villavicencio», subrayó.

La hija de Serrano se refiere a Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’ y uno de los líderes de Los Lobos, detenido en España y a la espera de su extradición a Ecuador, quien afirmó sin pruebas que una persona cercana al ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, le había manifestado que el crimen fue ordenado por el presidente Noboa, un extremo calificado como «disparate» por ese Gobierno.

Verónica Serrano aseguró que su padre es víctima de delincuentes a quienes él «puso a órdenes de la justicia y luego fueron liberados por los gobiernos que sucedieron» al suyo.

«Son precisamente esas mismas estructuras y sus tentáculos en el Gobierno y justicia ecuatoriana a las que mi padre nunca dejó de denunciar, las que hoy representan un riesgo inminente para su vida e integridad», subrayó.

Su audiencia ocurre mientras el presidente Noboa comienza ahora una visita oficial de dos días en Washington para cumplir una agenda «de alto nivel» que incluye su intervención en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El caso de asilo

El exministro, de 54 años, ingresó a Estados Unidos con una visa de turista en mayo de 2021 y solicitó asilo político en octubre de ese mismo año, alegando, entre otros motivos, su lucha contra Los Lobos, el grupo criminal más violento del país.

La hija de Serrano evitó comentar sobre la situación migratoria de su padre en EE.UU., al señalar que «los casos de asilo son reservados por ley en Estados Unidos, por lo que debemos ser muy respetuosos con ese marco legal».

Entre tanto, las autoridades migratorias consultadas por EFE en Miami y Washington declinaron comentar sobre el caso al señalar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) no tenía nada que compartir en este momento.

Además del exministro Serrano, la investigación por el asesinato de Villavicencio mantiene procesados como presuntos autores intelectuales a los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, vinculados a casos de corrupción, y al exparlamentario del correísmo y antiguo cabecilla de los Latin Kings Ronny Aleaga.

La Fiscalía también ha vinculado con el asesinato a varios líderes de Los Lobos, entre ellos Chavarría, así comon José Patricio Aguas Muñoz, alias ‘Antisana’ o ‘Cholú’, detenido este año y quien fue considerado testigo protegido antes de convertirse en prófugo; Luis Arboleda, conocido como ‘Gordo Luis’, y Esteban Aguilar, alias ‘Lobo Menor’, capturado en México.

Entre los condenados como autores materiales figura Carlos Angulo, alias ‘El Invisible’, otro cabecilla de Los Lobos acusado de planificar la logística del crimen desde prisión.

Además, ocho implicados han muerto, incluidos siete sicarios colombianos señalados por el asesinato de Villavicencio el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin. EFE

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