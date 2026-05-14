Exministro ecuatoriano José Serrano tendrá protección en EEUU y «no podrá ser deportado»

2 minutos

Miami (EE.UU.), 14 may (EFE).- El exministro ecuatoriano José Serrano, que compareció el miércoles en Miami ante una audiencia en una corte migratoria de Estados Unidos, tendrá «protección bajo la Convención Contra la Tortura (CAT)», informó este jueves a EFE su hija Verónica Serrano.

Detalló que el fallo «prohibió expresamente su deportación a Ecuador».

Según la información del sistema de cortes de inmigración consultado por EFE, la repatriación de Serrano ha sido «suspendida» amparada en la CAT de Naciones Unidas, que prohíbe deportar a una persona a un país donde pueda ser torturada o sufrir abusos graves.

Ni la hija de Serrano ni el sistema precisan si el fallo estipula la liberación del exministro de Interior de Ecuador, quien ocupó esa cartera de 2011 a 2016, durante el gobierno izquierdista de Rafael Correa (2007-2017).

Serrano, de 54 años y quien mantiene en curso un proceso de asilo en Estados Unidos, está detenido desde agosto pasado en el Centro de Detención de Krome, en Miami.

Enfrenta en su país un proceso al ser considerado uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 a la salido de un mitin.

La hija de Serrano ha dicho que se trata de un «montaje» de los mismos «criminales» que en 2012 mataron al periodista gráfico Juan Antonio Serrano, hermano del entonces ministro del Interior.

Verónica Serrano señaló hoy que «en los próximos días» los abogados de su padre en Estados Unidos explicarán los detalles del fallo.

El exministro ingresó a Estados Unidos con una visa de turista en mayo de 2021 y solicitó asilo político en octubre de ese mismo año, alegando, entre otros motivos, su lucha contra Los Lobos, el grupo criminal más violento del país. EFE

ims/pcc