Expertos alertan de posible crisis migratoria a gran escala por la crisis en Oriente Medio

5 minutos

Imane Rachidi

La Haya, 6 mar (EFE).- La evolución del conflicto en Oriente Medio vuelve a situar la cuestión migratoria en el radar de la Unión Europea (UE), y los analistas advierten de que un deterioro prolongado de la situación en Irán podría derivar en desplazamientos de población a gran escala, ante un drama humanitario.

Irán cuenta con una población de unos 92 millones de habitantes, aproximadamente cuatro veces mayor que la de Siria al inicio de su guerra civil en 2011, además de un nivel de ingresos per cápita más elevado y una amplia diáspora en Europa y Estados Unidos.

En ese contexto, señala a EFE Warner ten Kate, experto en Migración del Instituto Clingendael en Países Bajos, si el conflicto “se descontrola” y la región “se desestabiliza”, el impacto migratorio en la UE podría superar al vivido hace una década con la crisis de refugiados sirios.

No obstante, matiza que, en una primera fase, los desplazamientos previsiblemente serían internos.

“Mientras los ataques se mantengan en un nivel limitado, es probable que la población se desplace dentro del país, hacia otras provincias o con familiares, en lugar de salir de Irán”, explica.

En su balance provisional, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) indicó que al menos 100.000 personas han abandonado sus hogares en Irán, principalmente Teherán, a raíz de los bombardeos de Estados Unidos e Israel, mientras otras decenas de miles se han visto desplazadas en distintos focos de tensión de la región.

Además, entre 58.000 y 65.000 personas han tenido que abandonar sus casas en el Líbano tras la reanudación de las hostilidades entre Israel y Hizbulá, mientras en Pakistán miles de personas también han dejado sus hogares en zonas afectadas por la violencia.

La Comisión Europea afirmó esta semana que, de momento, no percibe un aumento de movimientos migratorios hacia la UE vinculados a esta crisis, aunque se mantiene “alerta” y ha intensificado el seguimiento de la situación.

“Por desgracia, sabemos que es típico que cuando hay conflictos en ciertas regiones se generen flujos migratorios”, señaló la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, al reconocer que Bruselas tiene en cuenta esa posibilidad en su análisis.

Un portavoz comunitario, Markus Lammert, recordó además que la respuesta europea ante eventuales presiones migratorias se articula a través del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, actualmente en fase de implementación, que incluye “mecanismos reforzados de preparación y coordinación”.

Ten Kate recuerda que en el caso sirio pasaron varios años entre el inicio del conflicto y la llegada masiva de refugiados a Europa en 2015, tras un deterioro progresivo de la situación humanitaria.

A diferencia de entonces, añade el experto, muchos países de la región han reforzado sus fronteras; Turquía ha construido un muro fronterizo y otros países cercanos a Irán mantienen restricciones en sus pasos fronterizos, lo que podría limitar o retrasar los desplazamientos hacia Europa.

Sin embargo, advierte de que un cierre generalizado de fronteras ante una eventual salida masiva de población de Oriente Medio podría derivar en “tragedias humanitarias” y supondría “un nuevo golpe” para el sistema internacional de protección de refugiados.

El analista considera que la forma más eficaz de evitar una crisis migratoria sería reforzar la cooperación con los países de la región para que puedan acoger a los desplazados.

“En principio, lo que se debería hacer cuando surge un conflicto es dialogar con los países vecinos que podrían ofrecer refugio y financiar esa acogida de manera generosa”, explicó.

No obstante, advierte de que actualmente no existe una estrategia estructurada en ese sentido y que los recortes en los presupuestos de cooperación al desarrollo en varios países occidentales dificultan ese enfoque.

Esto amenaza con una situación compleja tanto en términos humanitarios como políticos: “Podría ser, por supuesto, algo terrible”, afirmó Ten Kate.

En ese contexto, la Agencia de Asilo de la UE ha advertido de que incluso una desestabilización parcial de Irán podría generar movimientos de refugiados “de una magnitud sin precedentes”.

El desplazamiento de apenas el 10 % de la población iraní equivaldría a algunos de los mayores flujos de refugiados de las últimas décadas, un escenario, subrayó, aún “altamente especulativo”.

En paralelo, varios gobiernos europeos han activado operaciones para repatriar de la región a sus ciudadanos -cientos de miles- ante el deterioro de la seguridad y el cierre parcial del espacio aéreo en Oriente Medio.

Ante la incertidumbre, algunos países miembros han organizado vuelos especiales o rutas terrestres de evacuación, coordinados en parte a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE. EFE

