Expertos debaten del peligro de la ausencia de amor en la crianza en foro de UNICEF y OMS

4 minutos

Madrid, 15 ene (EFE).- La directora ejecutiva adjunta de UNICEF, Kitty Van Der Heijden, afirmó que «el peligro no es solo la presencia de violencia, sino la ausencia de amor», y que cuando falta el vínculo con un cuidador «el daño que se crea es muy profundo», en el primer Foro Mundial del Cuidado inaugurado en Madrid este jueves.

En el foro, inaugurado por la reina de España, Letizia, expertos de varios países analizaron la importancia de una crianza sin violencia, algo recogido en una revisión liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reúne más de 400 ensayos controlados aleatorizados y concluye que los programas de apoyo a madres, padres y cuidadores fortalecen la crianza positiva.

«Mil doscientos millones de niños son sometidos a castigos físicos en sus hogares y sufren violencia física, emocional o sexual», advirtió el director General de la OMS, Tedros Adhanom, en su discurso inaugural del foro, que busca sentar las bases para una futura cumbre mundial y una posible resolución en la Asamblea General de la ONU.

Adhanom también alertó de que uno de cada siete adolescentes padece un trastorno de salud mental, tras lo que declaró: «Seamos claros, la violencia contra los niños nunca es aceptable».

Estas experiencias aumentan el riesgo de problemas de salud mental y física, se asocian con peores resultados educativos y elevan la probabilidad de violencia y consumo de sustancias a lo largo de la vida.

El doctor etíope insistió en la importancia del apoyo estructurado a los cuidadores, ya que protege su salud mental, reduce su estrés y aumenta su confianza, «lo que a su vez mejora el desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños y adolescentes».

También mencionó la gravedad de que el cuidado de otras personas «no remunerado y realizado principalmente por mujeres» siga siendo invisible en las políticas económicas.

Por su parte, Van Der Heijden expresó que celebrar por primera vez este foro en 2026 «es bastante tarde» porque «no solo en UNICEF» se sabe que lo que los niños necesitan para desarrollarse con dignidad es «amor, seguridad y un entorno propicio, no solo durante la infancia».

«El peligro no es solo la presencia de violencia, señoras y señores. El peligro es la ausencia de amor», recalcó.

Van Der Heijen sostuvo que «el hogar es y siempre será el lugar más importante para el aprendizaje», tras lo que advirtió de que «cuando falta ese vínculo con un cuidador, el daño que se le causa al niño es muy profundo».

De hecho, basándose en la ciencia, se pueden proporcionar a los padres y cuidadores las herramientas necesarias para «criar con amor, ser más cariñosos y no recurrir a la violencia física».

El problema es que la crianza de los hijos es instintiva: «Tomamos las experiencias de nuestra propia infancia y las traducimos en nuestras habilidades como padres. Sin embargo, esos patrones no son inamovibles, pueden cambiar».

Eso es algo que reforzó la psicóloga clínica Lisa Damour: «Muchos padres recurren a la crianza que recibieron, incluso si sus propios padres fueron duros o negligentes».

Damour recordó que esto puede cambiar gracias a los programas de crianza; primero, educan a los adultos sobre el desarrollo normal y esperado de los niños, y después los ayudan a comprender que «todos los bebés lloran y que todos los niños a veces hacen cosas que no deberían hacer».

«Cuando los padres reciben orientación clara y basada en la investigación sobre cómo criar a sus hijos, sus índices de depresión, ansiedad y estrés disminuyen», afirmó la psicóloga.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación LEGO, Sidsel Kristensen, informó de que la institución va a dedicar 50 millones de dólares a una alianza de 5 años con UNICEF donde, según explicó, se centrarán en los contextos más frágiles de los niños. EFE

