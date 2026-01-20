Expertos en clima urgen en Davos a tomar medidas para proteger la criosfera terrestre

3 minutos

Davos/Ginebra, 20 ene (EFE).- Cinco expertos en clima y medio ambiente urgieron en el Foro de Davos a tomar medidas para proteger la criosfera (la nieve y el hielo de la Tierra), pues es responsable de reflejar el 30 % de la luz solar y, al reducirse por el deshielo, está provocando por primera vez un oscurecimiento del planeta.

«Necesitamos definir límites climáticos que nos den un espacio seguro para el desarrollo económico», subrayó este martes el director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto del Clima, Johan Rockström.

Rockström destacó que las regulaciones pueden impulsar la eficiencia y la innovación y se mostró optimista ante una situación donde el planeta «está en peligro», pero aún puede revertirse.

Además, el científico conservacionista apuntó que la transición energética, de carácter «urgente», puede hacerse en términos económicos.

«No necesitamos avances científicos para ello, porque sabemos que se pueden dejar de lado el petróleo, el carbón y el gas si eliminamos los subsidios e invertimos de manera adecuada», explicó.

A esto añadió la necesidad de incluir a la criosfera, al igual que la Antártida, los oceános o la atmósfera, dentro de los Bienes Comunes Globales, fuera de las jurisdicciones nacionales.

Por su parte, la ecologista y cofundadora de Pivotal, Zoe Balmforth, recordó que, desde que existen las sociedades postindustriales, ha habido una degradación del medio ambiente, pero antes los ecosistemas podían absorber ese impacto.

Además, «la verdad incómoda» es que los negocios no tenían incentivos para reducir su daño medioambiental.

«Hoy hemos cruzado unos cuántos puntos de inflexión (…) y los ecosistemas ya no son capaces de absorber los shocks, recuperarse o incluso volver a ser productivos», lamentó Balmforth.

Esa volatilidad de los ecosistemas ahora está afectando a las compañías que dependen de los recursos naturales como la del cacao, que ha visto sus precios triplicarse en un mismo año por el colapso de los cultivos en Costa de Marfil y Ghana, ejemplificó.

Preguntada por la dieta vegana, la ecologista reconoció que cambiar el consumo forma parte de la solución pero recordó que los alimentos de origen vegetal requieren vastas extensiones de tierra para producir soja, unos de los productos con más impacto, también en el Amazonas.

En la charla también participó la presidenta de la Fundación Pachamama, Belén Paez, que advirtió sobre el esfuerzo que los gobiernos autoritarios en Latinoamérica están haciendo para mantener un sistema económico que «pone mucha presión sobre el ecosistema del Amazonas». EFE

ah/abc/crf