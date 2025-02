Expertos mundiales abogan en el Vaticano por una mayor justicia fiscal

Ciudad del Vaticano, 13 feb (EFE).- Académicos, antiguos ministros y economistas abogaron este jueves en un foro sobre justicia fiscal en el Vaticano por una mayor imposición de tasas a las multinacionales y una mayor redistribución de riqueza, en un contexto en que la dinámica actual es la contraria, según destacaron.

«Hay un movimiento internacional para desfinanciar a los Estados y hacer que las grandes corporaciones profundicen las prácticas de evasión impositiva que han seguido por décadas», declaró a EFE Martín Guzmán, exministro argentino de Economía y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Internacional (ICRICT) y de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, organizadoras del congreso.

Según Guzmán, multinacionales con creciente peso global como las tecnológicas o el conglomerado de Elon Musk en EEUU se beneficiaron «de las innovaciones financiadas por el Estado», sin aportar «una contribución justa», creando «una mayor carga sobre pequeñas y medianas empresas», los contribuyentes, los Estados y su capacidad para ofrecer servicios públicos de calidad.

Las grandes corporaciones, aseguró, impulsan una agenda basada «en desplazar al Estado de la economía» y mantener sus tasas reducidas, una tendencia que para Guzmán y el ICRICT se tiene que revertir.

«Sin tributación adecuada y un rol de los Estados en educación, salud, ciencia o infraestructuras clave, no hay verdadera libertad, no hay meritocracia posible», dijo Guzmán, que instó a seguir «el camino marcado por el papa Francisco», que no asistió al foro por una bronquitis, aunque sí lo hizo su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.

«La tributación debe promover la redistribución de la riqueza y proteger a los económicamente desfavorecidos. Cuando se ejecuta con justicia, está al servicio del bien común. Es imperativo promover esta cultura para asegurar la distribución equitativa de bienes», remarcó Parolin en línea con el mensaje del papa en su pontificado.

Por su parte, el economista y exministro de Hacienda de Colombia José Antono Ocampo dijo a EFE que en América Latina, «una de las regiones con peor distribución de ingresos del mundo», se debe adoptar «una tributación más progresiva» que enfoque el gasto fiscal «en los sectores más pobres», algo «clave para reducir la desigualdad».

Según Guzmán, en Argentina, el ascenso al poder de Javier Milei y sus políticas de recortes y reducción de intervención estatal en la economía han implicado «una reducción de impuestos a los más ricos», lo que, en la práctica, «termina generando una mayor desigualdad».

También presente en el acto, el director ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL) de la ONU, José Manuel Salazar-Xirinachs, aseguró a EFE que «América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo», un fenómeno «complejo» que necesita tiempo para superarse, en parte debido a «estructuras tributarias regresivas».

Uno de los países que ha cambiado la tendencia ha sido Brasil, que «logró reducir la desigualdad en los primeros 15 años de siglo». Tras su regreso al poder, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva «volvió a poner foco en reforzar programas como ‘hambre cero'» y otras medidas «para reducir la pobreza», valoró.

Sobre las políticas de Milei en Argentina, el director de CEPAL consideró que han logrado reducir la inflación «de manera muy significativa» y que «los salarios reales han venido en aumento», a pesar de su «alto coste social».

«Habrá que dar tiempo» para «ver hasta qué punto estas políticas siguen funcionando y pueden mejorar», añadió. EFE

