Explosión por presunta fuga de gas deja doce personas heridas en Venezuela

Caracas, 9 ago (EFE).- Doce personas resultaron heridas en el estado venezolano de Anzoátegui (este) tras una explosión generada por una presunta fuga de gas, informó este sábado el gobernador de la entidad, Luis José Marcano, que aseguró que no hay fallecidos por este hecho.

En su cuenta de Instagram, Marcano indicó, además, que la explosión afectó cuatro viviendas en una urbanización de la ciudad de Barcelona, la capital de Anzoátegui.

Asimismo, aseguró que los organismos de seguridad atendieron la situación y se iniciaron las investigaciones para determinar la causa del hecho.

El pasado 12 de julio, un total de 25 personas resultaron heridas en Caracas, entre ellos dos menores de edad, tras la explosión de un cilindro de gas de 43 kilogramos, informó entonces el jefe del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Pablo Palacios.

El funcionario detalló entonces que la explosión afectó, aproximadamente, «un radio de expansión de 50 metros a la redonda» y causó daños en dos vehículos que se encontraban en desplazamiento.

En un transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, explicó que la explosión se produjo luego de que se dejara, «por cierto tiempo», una bombona de gas a las afueras de un local comercial.

Meléndez dijo entonces tener «la sospecha» de que la explosión no fue un hecho «fortuito», por lo que anunció que las autoridades harían las investigaciones correspondientes.EFE

