Exportaciones de Perú crecen 33,5 % en primer trimestre, con 27.200 millones de dolares

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Lima, 8 may (EFE).- Las exportaciones de Perú crecieron 33,5 % en el primer trimestre del año, al superar los 27.200 millones de dólares, por el alza de ventas al exterior de minerales, productos pesqueros y agropecuarios, según informó este viernes el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Las exportaciones de minerales registraron un incremento de 49 % y sumaron 19.897 millones de dólares, debido a los mejores precios internacionales del cobre y oro, dos de los principales bienes producidos y exportados por Perú.

Así, las ventas de plomo crecieron 204 %, las de concentrado de plata, 89 %; las de oro, 68 %; las de zinc, 43 %; y las de cobre, 38 %.

Otro sector que tuvo un buen desempeño en el trimestre fue el pesquero con exportaciones por 1.476 millones de dólares y un alza de 21,5 %, a raíz de las ventas al exterior de pota (calamar gigante) que se elevaron 101,8 % y sumaron 273 millones de dólares.

También destacaron las exportaciones de pescado congelado y en conserva por 139 millones de dólares y un incremento de 26,2 %, las ovas de pez volador por 62 millones de dólares y un alza de 32,4 %, así como las conchas de abanico por 40 millones de dólares, que representaron una subida de 61 %.

En relación a las exportaciones agropecuarias, éstas crecieron 7,2 % y sumaron 3.067 millones de dólares por las ventas de frutas (palta, arándano y uva) por un total de 1.868 millones de dólares, de café por 149 millones de dólares, colorantes naturales por 99 millones de dólares, ajíes y pimientos por 84 millones de dólares, entre otros bienes.

El número total de exportadores subió a 6.052, un incremento de 3,9 % en el primer trimestre del año, de los cuales el 62 % son micro, pequeñas y medianas empresas.

Con respecto a los mercados de destino, China fue el destino de las exportaciones peruanas por un valor de 10.748 millones de dólares, con un incremento de 43 %; seguida por Estados Unidos con 2.878 millones de dólares (24 %) y la Unión Europea por 2.238 millones de dólares (9,8 %).

La región centroamazónica de Huánuco reportó un alza de sus exportaciones de 677 %, seguida por la selvática Madre de Dios con 81 %, la surandina Arequipa con 73 % y la andina Áncash con 62 %, entre otras. EFE

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