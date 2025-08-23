Expresidente de Sri Lanka es ingresado de urgencia en cuidados intensivos, tras ser encarcelado

El expresidente de Sri Lanka Ranil Wickremesinghe fue trasladado de urgencia el sábado a la unidad de cuidados intensivos de un hospital estatal, un día después de ser encarcelado preventivamente mientras es investigado por malversación de fondos públicos.

Wickremesinghe, quien ingresó en prisión preventiva el viernes por la noche, presentaba una grave deshidratación y una estricta vigilancia, según informó a AFP Rukshan Bellana, subdirector general del Hospital Nacional de Colombo.

«Hay que observarlo de cerca y tratarlo por deshidratación aguda para evitar complicaciones graves», afirmó Bellana, tras señalar que al llegar padecía diabetes severa e hipertensión arterial.

No obstante, precisó que su estado actual es «estable».

El exmandatario, la figura más prominente de la oposición, fue trasladado al principal hospital del país debido al deterioro de su salud y a la falta de instalaciones adecuadas para su tratamiento en la cárcel, informó un portavoz del penitenciario.

Legisladores opositores que lo visitaron a primera hora del día en la prisión informaron de que se encontraba de buen ánimo.

Un tribunal de Sri Lanka decretó el viernes la detención preventiva del expresidente en el marco de una campaña anticorrupción impulsada desde la llegada al poder en septiembre de un gobierno de izquierda.

Wickremesinghe está acusado de utilizar fondos públicos para financiar una visita privada al Reino Unido en septiembre de 2023, mientras regresaba de asistir a la cumbre del G77 en La Habana y a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Los delitos conllevan una pena máxima de 20 años de cárcel y una multa máxima del triple del valor de los fondos malversados, estimados en 16,6 millones de rupias (55.000 dólares).

El exdirigente, de 76 años, fue a Londres para participar en la ceremonia de nombramiento de su esposa como profesora honoraria por la Universidad de Wolverhampton y sostiene que los gastos del viaje fueron asumidos por ella.

La oposición acusa al gobierno de encarcelar a su líder por temor a que pudiera volver al poder.

Wickremesinghe asumió la presidencia en julio de 2022 tras la renuncia de Gotabaya Rajapaksa, tras meses de protestas en medio de una aguda crisis económica.

Durante su mandato consiguió un préstamo de 2.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de una brusca subida de los impuestos y la eliminación de los subsidios a la energía. En septiembre de 2024, perdió las elecciones frente al actual presidente Anura Kumara Dissanayake.

