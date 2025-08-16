Expresidente del fútbol chileno anuncia que logró firmas para ser candidato presidencial

Santiago de Chile, 15 ago (EFE).- El expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Chileno (ANFP) Harold Mayne Nicholls, periodista y exdirector de la Corporación organizadora de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, anunció este viernes que alcanzó las firmas requeridas para inscribirse como candidato independiente a las elecciones presidenciales del próximo noviembre.

“Simplemente, gracias Chile”, publicó Mayne Nicholls en sus redes sociales donde informó haber recolectado las 35.361 firmas exigidas por el Servicio Electoral de Chile (Servel).

La normativa electoral pide a los candidatos independientes reunir un número de signaturas no menor al 0,5 % de los sufragios de la pasada elección de diputados, que equivale a la cifra anunciada por el exdirectivo de la ANFP.

“Damos este paso para estar en la papeleta y representar a un gran grupo de moderados que queremos una mejor política”, añadió.

Nicholls, que también desempeñó cargos directivos de la FIFA entre 1993 y 2012, realizó un recorrido por las regiones del país austral desde el pasado abril para recoger las rúbricas que le permitieran presentarse a la contienda electoral.

“Este ha sido un trabajo increíble de cientos de chilenos y chilenas que creen en un camino diferente a los extremos para nuestro querido Chile”, señaló el candidato en un comunicado divulgado por su equipo a la prensa, en el que también agradeció a “las decenas de voluntarias y voluntarios que dejaron los pies en la calle para poder entregarle a Chile una alternativa diferente de gobernanza, donde nadie sobra”.

Su anuncio llega poco antes del límite del plazo para inscribirse en la carrera presidencial, que vence el próximo lunes 18 y en la que competirá con los otros candidatos: los ultraderechistas José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario); la oficialista Jeannette Jara (Chile Unido); la abanderada de la derecha tradicional, Evelyn Matthei (Chile Vamos); el economista liberal Franco Parisi (Partido de la Gente); y el también independiente Marco Enríquez-Ominami.

El comunicador es reconocido en Chile porque durante su gestión al frente de la ANFP contrató al entrenador argentino Marcelo Bielsa, cuyo proceso al frente de La Roja dio origen a la más reciente época dorada del fútbol chileno, que coronó dos Copas América en 2015 y 2016, cuando ya había dejado el cargo.

Además, adquirió un gran prestigio como gestor tras su exitoso paso por la Corporación de Santiago 2023, a la que se sumó seis meses antes del inicio de los Juegos Panamericanos, cuando el retraso de las obras complicó la organización.

Durante su proceso de recolección de firmas, Nicholls apeló a su pasado como dirigente deportivo declarando a la prensa chilena que a través de los logros de su gestión unió al país en dos ocasiones.

“No voy hacer promesas que no dependan de mí, pero sí puedo comprometerme a acuerdos, diálogo, mesura, cordura, templanza y probidad”, cerró. EFE

