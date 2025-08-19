Expresidente Toledo mantiene estado de salud estable, dice autoridad penitenciaria de Perú

Lima, 18 ago (EFE).- El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), que cumple una sentencia de 20 años de cárcel por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, goza de un estado de salud estable y con sus enfermedades crónicas controladas, según informó este lunes el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

La autoridad penitenciaria encargada de la administración y control de las cárceles peruanas detalló en un comunicado que Toledo, de 79 años, presenta un estado clínico y hemodinámico estable, con sus enfermedades crónicas controladas y sin cambios significativos en su evolución, según el informe médico correspondiente.

El exmandatario, recluido en el prisión de Barbadillo, situada en el este de Lima, «cumple estrictamente con su tratamiento médico habitual bajo supervisión directa».

Además, recibe control periódico por parte del equipo médico tratante y monitoreo continuo por personal profesional de enfermería las 24 horas del día, añadió el Inpe.

En las últimas semanas, el abogado de Toledo, Roberto Su, pidió aplazar el alegato final del exmandatario al advertir una descompensación y algunos inconvenientes en su salud, en medio de las audiencias virtuales por el caso Ecoteva, que la justicia peruana lleva en su contra en la actualidad.

El exgobernante se enfrenta a una solicitud de pena por parte de la Fiscalía de 16 años y ocho meses de cárcel por el delito de lavado de activos agravado en el caso Ecoteva, por la compra de varios inmuebles en Perú con dinero proveniente de la empresa Ecoteva, que fundó en Costa Rica a nombre de la madre de su esposa Eliane Karp presuntamente con los sobornos recibidos de Odebrecht.

En este nuevo juicio, Toledo es procesado junto a su esposa, quien radica en Israel desde que el expresidente fue extraditado a Perú en 2023 para ser sometido al juicio por colusión y lavado de activos que concluyó en su sentencia a 20 años y 6 meses de prisión. EFE

