Expresidentes iberoamericanos denuncian una persecución contra Jamil Mahuad en Ecuador

2 minutos

Miami (EE.UU.), 16 ene (EFE).- Expresidentes iberoamericanos conservadores del Grupo IDEA, como el español José María Aznar (1996-2004) y el colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), denunciaron este viernes lo que consideran una vulneración de derechos y una persecución contra el expresidente de Ecuador Jamil Mahuad (1998-2000), tras una reciente decisión de la Corte Constitucional del país.

Ese tribunal rechazó el pasado 11 de diciembre un recurso legal presentado por Mahuad para intentar revertir las sentencias en su contra por haber decretado el congelamiento de depósitos en 1999, en medio de una severa crisis económica, y dejó al político sin vías judiciales internas para su caso.

«La causa por la que ha sido perseguido el expresidente Mahuad (…) fue una medida de gobierno y de emergencia. Puede ser efectivamente polémica como política pública, pero jamás calificada de delito, menos aún de peculado (apropiación, uso indebido o desvío de bienes o recursos públicos)», señalaron los expresidentes en un comunicado.

El Grupo IDEA, que también incluye a más de 30 exgobernantes de derecha de Latinoamérica y España, como el español Mariano Rajoy (2011-2018), el mexicano Felipe Calderón (2006-2012), el argentino Mauricio Macri (2015-2019) y el colombiano Iván Duque (2018-2022), lamentaron que Mahuad es víctima de la judicialización de la política y afirmaron que hubo irregularidades en el proceso.

Entre ellas, citaron que la Corte Constitucional no le permitió una audiencia telemática y que se ignoraron las impugnaciones contra jueces que supuestamente no eran imparciales.

El grupo conservador resaltó los logros de la gestión de Mahuad, que terminó en 2000 tras un golpe de Estado, y entre los que destacaron la firma de la paz definitiva con Perú, la creación del Bono de Desarrollo Humano y la dolarización de la economía ecuatoriana.

El comunicado llamó a organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que revisen el caso.

Mahuad se encuentra desde el año 2000 en Estados Unidos y sobre él pesa una condena por parte de Ecuador que no ha sido ejecutada por encontrarse fuera del país. EFE

hbc/seo