Exprogramador de Yandex, el Google ruso, condenado a 15 años de prisión por alta traición

Moscú, 26 ago (EFE).- El Tribunal de Moscú condenó este martes a Serguéi Irin, un exprogramador de Yandex, el Google ruso, a 15 años de prisión tras declararlo culpable de alta traición por donar 500 dólares a una organización de voluntarios que apoya a la Fuerzas Armadas de Ucrania.

Según la sentencia, recogida por la agencia oficial rusa TASS, Irin, de 45 años, cumplirá la pena en un presidio de alta seguridad y deberá abonar una multa de cinco millones de rublos (unos 62.000 dólares).

El tribunal estableció que el 27 de febrero de 2022, tres días después de que Rusia lanzara su campaña militar en Ucrania, el programador transfirió 500 dólares a organización de voluntarios ‘Regresa vivo’, que presta asistencia a los soldados ucranianos y que en mayo de 2024 fue declarada «indeseable» por Rusia.

Poco después de que las tropas rusas irrumpieran en Ucrania, Irin se marchó a Turquía y luego se trasladó a Sri Lanka.

En abril de 2024 regresó a Rusia para visitar su madre y su hermano, residente en Nizhni Nógorod, ciudad donde fue arrestado por una falta administrativa.

El 1 de mayo de ese mismo año, al salir del centro de reclusión fue nuevamente detenido, esta vez acusado de alta traición, y trasladado a Moscú.

Un familiar del programador, citado por el digital independiente Mediazona, afirmó que Irin no niega que conscientemente envió dinero para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

«Es su postura. Respalda a Ucrania y por eso hizo la transferencia. Y también ahora continúa apoyándola», dijo. EFE

